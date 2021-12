Izba Poselska potępiła wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim w celu destabilizacji Polski, Litwy, Łotwy i całej Unii Europejskiej. Premier Czech zapowiedział skierowanie wniosku do obu izb parlamentu o zgodę na wysłanie 150 żołnierzy do Polski w rejon granicy z Białorusią. Wnioski maja trafić do Izby Poselskiej i Senatu w środę.