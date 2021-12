Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, oraz Maciej Gdula, poseł Lewicy wystąpią we wtorkowym programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i w Interii od 19:20.

Błażej Poboży i Maciej Gdula rozmawiać będą z prowadzącym Bogdanem Rymanowskim m.in. o aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Ostatniej doby zanotowano 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski – poinformowała we wtorek Straż Graniczna. W rejonie Czeremchy doszło do próby forsowania granicy przez dwie 30-osobowe grupy. Polscy funkcjonariusze byli oślepiani laserami, w ich stronę rzucano też kamieniami - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.





an/Polsat News