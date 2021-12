Nie żyje wokalista zespołu Omega

Jak poinformował zespół Omega w mediach społecznościowych, János Kóbor, znany też jako Mecky, zmarł po "krótkiej chorobie". "Był uwielbiany przez miliony fanów w kraju i za granicą jako wielka gwiazda sceny rockowej. Nie mamy słów, pozostaje cisza. Mecky zawsze pozostanie w naszych sercach" – czytamy w oświadczeniu.

Węgierskie media, m.in. dziennik "Blikk" poinformowały, że Kóbor zmarł z powodu koronawirusa. Muzyk miał trafić do szpitala na początku listopada.

"Nie mam poczucia niespełnienia"

Kóbor urodził się się 17 maja 1943 r. w Budapeszcie. Wraz z kolegami w 1962 r. założył zespół Omega. Na początku zespół grał covery. Dopiero, gdy do składu dołączył Gabor Presser, klawiszowiec i kompozytor, zespół zyskał popularność. Wówczas powstał przebój "Gyöngyhajú lány" (ang. "The Girl With The Pearl's Hair"), który w Polsce jest znany pod nazwą "Dziewczyna o perłowych włosach".

- Nie mam poczucia niespełnienia. Wprost przeciwnie, ponieważ w muzyce osiągnęliśmy praktycznie wszystko, co w danym czasie i w tamtym miejscu, można było osiągnąć - powiedział Kóbor Pawłowi Lareckiemu z portalu piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl. "Faktycznie, oprócz rocka, mógłbym zajmować się sportem lub budownictwem, ale inaczej mi się ułożyło. Jednak nie wiadomo, jakby to było, gdyby kontuzja nie przeszkodziła mi w uprawianiu sportu i kto wie, do czego doszedłbym w biegach przez płotki" - dodał.

Koncert w Polsce

Podczas koncertu Omegi w Piotrkowie Trybunalskim w marcu 2017 r. Kóbor zaśpiewał "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena - po polsku.

- Kiedy staję przed wielotysięcznym tłumem wiwatującym na moją cześć, chwilami rozpiera mnie duma. Mam jednak świadomość, że rycząca między kolejnymi utworami widownia to część spektaklu, a otaczająca nas sympatia ma związek z legendą, na jaką przez te lata zapracowaliśmy - mówił Kóbor w 2020 r. Istvanowi Grabowskiemu w wywiadzie dla radiobiper.info.

- Podziw fanów otacza mnie na scenie, kiedy wpadam w rockową ekstazę. Po koncercie czuję się przeciętnym facetem, który musi odpocząć, wrócić do domu i wieść zupełnie przeciętne życie, bez ekscesów, za którymi przepadają media - wyjaśnił.

János Kóbor był także producentem i reżyserem nagraniowym. Był laureatem nagród Kossutha i Ferenca Liszta.

wys/PAP