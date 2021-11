Formuła 1. Nie żyje sir Frank Williams. Założyciel znanego zespołu miał 79 lat

W oświadczeniu podano, że Frank Williams został przyjęty w piątek do szpitala, a zmarł w niedzielę rano w otoczeniu swojej rodziny.

Williams założył zespół w 1977 i zarządzał nim do 2013 roku, a następnie przekazał swojej córce Claire, która prowadziła go aż do sprzedaży (nowym właścicielem został fundusz inwestycyjny Dorilton Capital z USA).

Kierowcy teamu Williams siedem razy zostali mistrzami świata (Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill i Jacques Villeneuve), a zespół dziewięciokrotnie w latach 1980-1997 zdobył tytuł w klasyfikacji konstruktorów.

Ostatnie lata nie były udane. W 2019 bez sukcesów w jego barwach startowali Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell, a w ubiegłym Russell i Kanadyjczyk Nicholas Latifi. W obecnym sezonie Russell jest 15., a Latifi 17. Zespół Williams (z siedzibą w Grove) zajmuje ósme miejsce.

pdb/PAP