Dokładnie 25 lat temu, 6 grudnia 1996 roku, Fundacja Polsat rozpoczęła swoją działalność statutową. Fundacja została powołana do życia przez Zygmunta Solorza i Telewizję Polsat, która jako pierwsza stacja komercyjna w Polsce zaangażowała się w działalność charytatywną. Od zawsze celem Fundacji Polsat jest ratowanie zdrowia i życia dzieci. Przez 25 lat działalności łącznie przekazano ponad 260 mln złotych na pomoc dzieciom.

"Patrzymy w przyszłość i nadal będziemy dla dzieci"

- "Jesteśmy dla dzieci". To hasło od 25 lat przyświeca działaniom Fundacji Polsat. Każdego dnia jej pracownicy, a także Grupa Polsat Plus, darczyńcy, artyści i widzowie angażują się w pomoc dzieciom, a także tym, którzy ratują ich życie. W ten wyjątkowy dzień - 6 grudnia - dziękujemy wszystkim, bez których działalność Fundacji Polsat nie wyglądałaby tak jak teraz. Jesteśmy dumni z tego co w przeciągu tych 25 lat zrealizowaliśmy, ale już patrzymy w przyszłość i nadal będziemy dla dzieci i zawsze służymy im naszą pomocą - mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

Wielkim finałem tego wyjątkowego dnia będzie jubileuszowy koncert "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci", podczas którego widzowie poznają niezwykłe i pełne wzruszeń historie podopiecznych Fundacji Polsat. Tego wieczoru na scenie wystąpią: Ewa Farna, Kayah, Viki Gabor, Alicja Majewska, Małgorzata Walewska, Krzysztof Zalewski, Paweł Domagała, Maciej Maleńczuk, Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny, Michał Bajor czy Arka Noego. Zobaczymy także wyjątkowe, rodzinne duety: Patrycję i Grzegorza Markowskich oraz Krzysztofa Cugowskiego wraz ze swoim najmłodszym synem - Chrisem.

W koncercie weźmie udział również, obdarzona przepięknym głosem Karolinka - podopieczna Fundacji Polsat - w towarzystwie chóru Sound’n’Grace.

WIDEO - Dwa objawy kluczowe dla odróżnienia COVID-19 od grypy - prof. Paweł Januszewicz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/Polsatnews.pl