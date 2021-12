Ojciec i dwóch jego synów w wieku 11 i 5 lat zginęli w niedzielę w wypadku drogowym w obwodzie żytomierskim w środkowej części Ukrainy - poinformowała policja drogowa. Matka chłopców została przewieziona do szpitala w stanie bardzo ciężkim.

"Straszny wypadek drogowy w obwodzie żytomierskim unicestwił rodzinę odbierając życie trzem osobom: ojcu i dzieciom urodzonym w 2010 i 2016 roku. Matka odniosła ciężkie obrażenia i walczy o życie w szpitalu" - napisano w policyjnym komunikacie.

Do tragedii doszło na trasie Kijów-Czop. Według wstępnych ustaleń kobieta prowadząca samochód Daewoo Lanos wyjechała na przeciwny pas ruchu co doprowadziło do zderzenia z ciężarówką DAF.

W rezultacie śmierć na miejscu ponieśli mąż kobiety i jej dzieci.

Jeden z wysoko postawionych w Kijowie funkcjonariuszy Aleksiej Biełoszycki opublikował na swoim koncie facebookowym wpis dotyczący tego wypadku. Wymieniał w nim, że do tak strasznych konsekwencji doprowadziły m.in. brak zapiętych pasów i brak fotelików dla dzieci.

Zaznaczył, że w takich zdarzeniach szanse na przeżycie są małe, a bez zachowania podstawowych środków bezpieczeństwa, jeszcze drastycznie topnieją.

