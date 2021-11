Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek we wsi Tylmanowa (woj. małopolskie). Samochód, którym podróżowała trzyosobowa rodzina wyleciał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Mimo reanimacji dwie osoby poniosły śmierć, a dziecko zostało przetransportowana do szpitala.