Koronawirus - Raport Dnia. Nowe informacje o COVID-19. Niedziela, 5 grudnia

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce ponad 22 tys. zakażeń koronawirusem, a Lewica poinformowała o projekcie nowej ustawy, która przewiduje obowiązek szczepień na COVID-19. W jednym z gdańskich szpitali 10-latek leży nieprzytomny pod respiratorem. Przeciwnicy obostrzeń wyszli na ulice Brukseli i Sofii, a w Luksemburgu doszło do ataku na jarmark bożonarodzeniowy.

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Nowe zakażenia. W ciągu doby zmarło 45 osób

22 tys. 389 nowych przypadków zakażenia koronawirusem;

W ciągu doby zmarło 45 osób;

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wyniosła 3 mln 671 tys. 421;

Ogólna liczba zmarłych wynosi obecnie od początku pandemii 85 675;

Na kwarantannie przebywa 684 tys. 521 osób;

Dotąd wyzdrowiało 3 mln 142 tys. 265 zakażonych.

Nieprzytomny 10-latek pod respiratorem

Lekarze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku walczą o życie 10-latka;

Pacjent jest nieprzytomny;

To pierwszy tak ciężki przypadek COVID-19 w Pomorskiem w tak młodym wieku;

Stan dziecka jest ciężki.

Lewica chce obowiązku szczepień przeciwko COVID-19

Lewica zapowiedziała złożenie w parlamencie projektu nowej ustawy, która przewiduje obowiązek szczepień na COVID-19;

Projekt zakłada, że osoby niezaszczepiona na koronawirusa podlegałyby karze grzywny;

Liderzy ugrupowania zaapelowali do innych partii, aby to rozwiązanie poparły;

Lewica chce też paszportów covidowych i obostrzeń dla niezaszczepionych.

Protesty przeciwników szczepień w Belgii i Bułgarii

Ponad 8 tys. przeciwników restrykcji sanitarnych wprowadzonych oraz planowanych przez rząd Belgii protestowało w niedzielę na ulicach Brukseli;

Demonstranci zaatakowali ustawiony przed budynkiem Komisji Europejskiej w Brukseli kordon policji;

Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego;

Również w stolicy Bułgarii pojawili się w niedzielę protestujący przeciwko obostrzeniom covidowym;

Kilkuset protestujących przeszło głównymi ulicami stolicy przed gmach ministerstwa zdrowia Bułgarii, gdzie odbył się wiec;

Bułgarscy uczniowie będą mogli podjąć naukę stacjonarną, jeśli raz w tygodniu będą przechodzić test na SARS-CoV-2.

Niezaszczepieni zaatakowali jarmark bożonarodzeniowy

Dostęp do jarmarku bożonarodzeniowego w Luksemburgu był uzależniony od posiadanego certyfikatu covidowego;

Dwa tysiące demonstrantów, zaatakowało jarmark;

Demonstranci odsuwali bariery, przechodzili nad nimi lub je przewracali;

Zgodnie z zapowiedziami luksemburskiego rządu, od 15 stycznia mają wejść w życie ograniczenia dotyczące nakazu wykonywania codziennych testów na koronawirusa przez zatrudnionych niezaszczepionych.

ZDJĘCIE DNIA: Pracownik kolejowej w kombinezonie chroniącym przed zakażeniem koronawirusem podczas przerwy w pracy na zabytkowym 105-letnim głównym dworcu kolejowym Hua Lamphong w Bangkoku w Tajlandii, 5 grudnia 2021 roku.

Ministerstwo Transportu planuje likwidację zabytkowego dworca, gdy nowo wybudowany Bang Sue Grand Station zostanie otwarty, co planowane jest jeszcze w grudniu tego roku. Wywołało to falę krytyki. Dworzec kolejowy Hua Lamphong został oddany do użytku publicznego w 1916 roku, po sześciu latach budowy.

PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

