Inspektor Mariusz Ciarka wskazał, że akcja EMMA 7 (European Money Mule Action) była koordynowana przez Europol we współpracy z 27 krajami oraz Eurojustem, Interpolem, Europejską Federacją Bankową (EBF) oraz FinTech FinCrime Exchange.

Ponad 1,8 tys. aresztowań

- Przedsięwzięcie to zakończyło się 1 803 aresztowaniami i zidentyfikowaniem ponad 18 tys. "mułów finansowych" oraz zapobieżono utracie blisko 67,5 mln euro. Ujawniono również, że działalność "mułów finansowych" polegała na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z szeregu oszustw internetowych, takich jak zamiana kart SIM, ataków typu "man in the middle", oszustw związanych z handlem internetowym i phishingiem - tłumaczył rzecznik KGP.

W Polsce akcję, która trwała przez dwa i pół miesiąca koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

- Tylko w Polsce ujawnionych zostało 51 "mułów finansowych", 14 osób zajmujących się ich rekrutacją. Wykryto również 774 nielegalne transakcje oraz zapobieżono utracie blisko 900 tysięcy złotych - podał.

Akcja przeciwko "mułom finansowym"

Rzecznik KGP wskazał, że akcja EMMA 7 korzysta z informacji podmiotów sektora prywatnego zgłaszających przypadki podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań finansowych krajowym organom ścigania.

- Podobnie organy ścigania mogą poprosić podmioty finansowe o zbadanie własnych informacji na temat potencjalnych "mułów pieniężnych". Dzięki tym informacjom organy ścigania mogą nakreślić obraz sieci zajmujących się praniem pieniędzy, a następnie decydować w każdym przypadku, jak zareagować - powiedział.

- EMMA zapewnia wszystkim tym podmiotom możliwość konsultowania się, dzielenia się danymi, mogącymi pomóc zidentyfikować możliwe oszustwa finansowe i doprowadzić do aresztowań. Europol wspiera każdy etap przygotowań, łącząc organy ścigania i partnerów z sektora prywatnego oraz ułatwiając im wymianę informacji - wyjawił.

"Grupy przestępcze oferują im łatwe pieniądze"

Podkreślił, że większość spraw prowadzonych w ramach EMMA skupiała się na międzynarodowym wymiarze procederu prania brudnych pieniędzy przy użyciu "mułów finansowych". - W ramach tego procederu osoby pełniące rolę "mułów finansowych" nie tylko przekazują pieniądze pomiędzy krajami, ale także podróżują między nimi w celu założenia kont bankowych za granicą, które w przyszłości mogą być przez nich użyte - przekazał.

W procesie rekrutacji potencjalnych "mułów finansowych" przez zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystywani są studenci, imigranci i osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej. - Zorganizowane grupy przestępcze oferują im łatwe pieniądze za pośrednictwem legalnie wyglądających ogłoszeń o pracę i postów w mediach społecznościowych - tłumaczył.

W tegorocznym EMMA 7 wzięły udział Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kolumbia, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Niemcy, Hongkong, Węgry, Irlandia, Włochy, Mołdawia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

zma/PAP