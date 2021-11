Według ustaleń śledczych grupa działała w Wielkopolsce i poza granicami kraju, głównie w Niderlandach, od września 2020 r., aż do momentu jej rozbicia – poinformowała rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Wskazała, że członkowie tej grupy podejrzani są o przemyt i wprowadzanie do obrotu substancji narkotycznej 3CMC. - Przemycone substancje miały być rozprowadzone najprawdopodobniej na terenie woj. wielkopolskiego" – zaznaczyła policjantka.

Powiedziała, że pierwszą akcję przeciwko grupie przeprowadzono w marcu na przejściu granicznym w woj. lubuskim. Wtedy policjanci CBŚP udaremnili przemyt z Królestwa Niderlandów do Polski 11 kg 3CMC. - Narkotyk był ukryty w przestrzeniach karoserii auta – podała.

Nadal przebywają w areszcie

- Wówczas to zatrzymano dwie osoby, którym postawiono zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia i przywóz znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych – co oznacza zbrodnię, która jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 15 lat. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu, gdzie nadal przebywają – tłumaczyła.

W trakcie dalszej pracy śledczy ustalili kolejne osoby podejrzane o zlecenie przemytu i prawdopodobnie o rozprowadzanie narkotyków. W jej efekcie policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali do sprawy kolejne 14 osób.

Zatrzymanych doprowadzili do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Zarzuty dla 6 osób

"Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty obrotu znacznymi ilościami narkotyków, w tym 6 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" – przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zastosował wobec 5 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, przy czym wobec dwóch osób zastrzegł możliwość jego zmiany po wpłaceniu poręczenia majątkowego po 50 tysięcy złotych" – zaznaczyła PK, dodając, że wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.

Za zarzucane czyny może im grozić do 12 lat więzienia.

"Byli nabywcami substancji psychotropowej"

"Wśród zatrzymanych jest trzech funkcjonariuszy policji, którzy byli nabywcami substancji psychotropowej. Dwóch policjantów usłyszało zarzuty udzielania innym osobom substancji psychotropowej w postaci 3-CMC. Ponadto jednemu z funkcjonariuszy policji przedstawiono zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień poprzez dokonywanie nieuprawnionych sprawdzeń w policyjnych systemach informatycznych, a następnie przekazanie uzyskanych w ten sposób informacji służbowych osobie nieuprawnionej" – tłumaczyła PK.

Prokuratorzy wskazali, że wobec wszystkich podejrzanych będących funkcjonariuszami policji prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, a ponadto wobec dwójki policjantów także zakaz opuszczania kraju i dozór policji.

Policjantom za przestępstwa narkotykowe grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

rsr/PAP