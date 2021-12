Bez dużych, oficjalnych uroczystości odbywa się w sobotę Barbórka na Górnym Śląsku. Pracownicy kopalń spotykają się w węższym, najczęściej rodzinnym gronie oraz w kościołach, w których odprawiane są msze w ich intencji.

Podobnie jak przed rokiem, większość oficjalnych uroczystości barbórkowych - akademii czy biesiad piwnych - odwołano z powodu sytuacji epidemicznej.

Jak co roku, mieszkańców Nikiszowca - zabytkowego osiedla górniczego w Katowicach - obudziła o świcie orkiestra górnicza. Muzycy pojawili się także rano przed domem metropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca i arcybiskupa seniora Damiana Zimonia oraz w siedzibie Polskiego Radia Katowice, które w sobotę świętuje 94. urodziny.

Barbórka. Duda: bez waszej pracy nie mogłaby działać polska gospodarka



"Z okazji Barbórki, pięknego górniczego święta, które jest bardzo ważne dla całej naszej narodowej wspólnoty, składam serdeczne życzenia pomyślności wszystkim pracownikom polskiego przemysłu wydobywczego oraz służb wspierających górników" - napisał prezydent Andrzej Duda.

"W imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Rodaków, wyrażam Państwu wielki szacunek i dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków" - podkreślił.

Jak zauważył Duda, "o patriotyzmie i ofiarności Górniczej Braci, o zasługach Górnego Śląska dla Ojczyzny mówią wielkie rocznice historyczne, które właśnie obchodzimy". "Jest to czas stulecia powstań śląskich. Ich istotą była nieugięta obrona polskości i walka o przynależność tego regionu do niepodległej Rzeczypospolitej" - pisze.

Barbórka to dzień dumy i radości, a także szczególnego zawierzenia opiece górniczej patronki. Niech święta Barbara wspiera Państwa we wszelkich wyzwaniach!



"Zbliża się także 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez reżim komunistyczny, chcący zniszczyć Solidarność i zdławić rodzącą się w Polsce wolność. W krwawej pacyfikacji protestu w Kopalni »Wujek« zginęło dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Do historii przeszedł również podziemny strajk w Kopalni »Piast« - najdłuższy strajk stanu wojennego" - przypomina prezydent. "Pochylam głowę przed ofiarami komunistycznych zbrodni, przed heroizmem i poświęceniem tych wszystkich, którym zawdzięczamy dzisiejszą wolną Polskę" - dodał.

Prezydent zauważył także, że "w świecie XXI wieku, pośród jego gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych wyzwań, górnictwo ma ciągle wielkie znaczenie". "Wydobycie kopalin to ważny czynnik rozwoju. Pozyskiwanie ich było zawsze domeną śmiałków, ludzi szczególnych umiejętności i mocnego charakteru. Nawet współcześnie, w dobie nowoczesnych technologii, zawód górnika należy do wyjątkowo trudnych, wiążących się z ryzykiem i niezwykle odpowiedzialnych" - zaznaczył.

"O przyszłości górnictwa węglowego powinniśmy decydować z rozwagą"

"Ze smutkiem i czcią wspominamy tych, którzy na skutek wypadków i katastrof zginęli na swoich stanowiskach pracy. W gwareckiej tradycji ogromną wartość ma wspólnota i więź koleżeńskiej solidarności. Ten wspaniały etos przenika nie tylko pracę, ale także rodziny i górniczą społeczność. Powinno to być inspiracją dla nas wszystkich, zwłaszcza w obliczu zagrożeń i wyzwań, wobec których stanęła dzisiaj nasza narodowa wspólnota" - dodał.

Duda wskazał, że "globalne zmiany klimatyczne skłaniają do przekształcania systemu energetycznego opartego na paliwach kopalnych i zwiększenia roli niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii". "Nie może to jednak prowadzić do gospodarczych wstrząsów, zachwiania naszym bezpieczeństwem energetycznym, do nieprzemyślanego redukowania miejsc pracy i naruszania ludzkiej pewności jutra" - podkreślił.

"O przyszłości górnictwa węglowego powinniśmy decydować z rozwagą" - napisał prezydent. "Potrzebujemy dziś w Polsce inwestycji w nowoczesne niskoemisyjne technologie węglowe. Porozumienie rządu i przedstawicieli związków zawodowych dotyczące transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego jest przykładem odpowiedzialnego dialogu społecznego. To zarazem początek przekształceń, które z jednej strony utrzymają nasze bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej - dadzą pracownikom kopalń i ich rodzinom nowe szanse i pozwolą na rozwój regionów górniczych. Oczekujemy obecnie na notyfikację tych ustaleń przez Unię Europejską" - dodał.

Prezydent zauważył także, że "Barbórka to dzień dumy i radości, a także szczególnego zawierzenia opiece górniczej patronki". "Niech święta Barbara wspiera Państwa we wszelkich wyzwaniach. Z serca życzę Całej Górniczej Braci - górnikom pracującym przy wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego, miedzi i srebra, ropy i gazu, soli kamiennej i wielu innych cennych surowców oraz służbom ratowniczym i nadzorowi górniczemu - bezpiecznej, spokojnej pracy, zdrowia i życiowego powodzenia. Niech szczęście i pomyślność panuje w Państwa rodzinach, niech spełniają się Państwa plany i ambicje, niech przyszłość przyniesie dobre dni" - napisał Duda.

Życzenia złożył także premier Mateusz Morawiecki wpisie na Facebooku. "Z okazji dnia Świętej Barbary chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym górnikom. Wykonujecie ciężką i niesłychanie ważną pracę, zapewniając Polsce bezpieczeństwo energetyczne - co jest szczególnie istotne zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej i związanych z nią zagrożeń" - wskazał premier.

Jak dodał, Barbórka, to jeden z elementów śląskiej tożsamości. "Jest symbolem połączenia lokalnego ducha, przekazywanego z pokolenia na pokolenie etosu pracy oraz wielowiekowej kultury. Uroczyste obchody dnia patronki górników, których nieodłącznymi elementami są kultywowane od lat bogate zwyczaje i obrzędy, stanowią część wspólnego dziedzictwa naszej Ojczyzny" - napisał Morawiecki.

"Drodzy górnicy, szczęść Wam Boże!" - dodał.

Grodzki: niech waszemu ciężkiemu trudowi towarzyszy duma i szacunek

"Wszystkim górnikom w dniu ich święta życzę spokojnej i bezpiecznej pracy, mądrych decyzji rządzących i niegasnącej opieki św. Barbary. Niech Waszemu ciężkiemu trudowi towarzyszy duma i szacunek, a każda szychta kończy się szczęśliwym powrotem do domu" - podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki na Twitterze.

Wszystkim górnikom w dniu ich święta życzę spokojnej i bezpiecznej pracy, mądrych decyzji rządzących i niegasnącej opieki św. Barbary. Niech Waszemu ciężkiemu trudowi towarzyszy duma i szacunek, a każda szychta kończy się szczęśliwym powrotem do domu. — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) December 4, 2021

Barbórka. Skąd wzięła się tradycja?

Barbórka obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych. Wraz z firmami eksploatującymi kopaliny pospolite - kruszywa, piasek i żwir - w Polsce jest ponad 7,5 tys. zakładów górniczych: podziemnych, otworowych i odkrywkowych. Łącznie krajowy przemysł wydobywczy bezpośrednio zatrudnia niespełna 180 tys. pracowników, w tym 77,7 tys. w kopalniach węgla kamiennego.

