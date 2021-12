Trzech obywateli Gruzji oskarżono o udział we włamaniach do mieszkań - poinformowała Prokuratura Rejonowa w Opolu. Oskarżonym zarzuca się dokonanie 11 włamań oraz posiadanie narkotyków. Łączna wartość wyrządzonych strat przekroczyła 70 tys. złotych. Całej trójce grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.