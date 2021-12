Młodzi ludzie na tle zniszczonej Warszawy. IPN szuka pary ze zdjęcia

Spuścizna po Henryku Śmigaczu trafiła do zasobu archiwalnego IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Bogaty zbiór fotograficzny oraz dokumenty przesiedleńcze przekazały Aleksandra (córka) i Małgorzata (wnuczka) Szczygielskie, w ten sposób wypełniając zobowiązanie Henryka Śmigacza do zachowania pamięci o ofiarach i stratach poniesionych przez naród polski z rąk niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej.

Uśmiechają się do obiektywu

Przekazane fotografie stanowią niezwykle cenny nabytek o charakterze dokumentacyjnym z okresu II wojny światowej i ciekawy materiał do badań dotyczących historii fotografii wojennej i teatru polskiego. Duża część z tych zdjęć nigdy nie była publikowana w formie odbitek. Przez wiele lat pozostawały poza granicami kraju (Belgia).

Archiwum IPN poszukuje informacji o bohaterach jednego ze zdjęć. Widać na nim dwoje młodych ludzi, starannie, niemal odświętnie ubranych. Uśmiechają się do obiektywu. Ona w jednej ręce trzyma małą torebkę, w drugiej zaś koszyczek. On z kolei niesie zwinięty rulon – być może jest to plakat lub szkic. "Pozornie wyglądają jak przypadkowi przechodnie zatrzymani przez fotografa podczas spaceru na warszawskiej ulicy. Przeczy temu tło obrazu - stosy ruin za plecami bohaterów zdjęcia" - napisano.

"Zarówno Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, jak i córce i wnuczce Henryka Śmigacza, zależy na przywróceniu imion bohaterom tej fotografii" - podkreślono.

Archiwum prosi, aby wszelkie informacje na temat przedstawionych na fotografii osób kierować na adres archiwumipn@ipn.gov.pl.

