Kobieta ze zdjęcia to córka polskiego pułkownika. Zagadka IPN rozwiązana

"Wspólnymi siłami wielu poszukiwaczy udało się to ustalić. Maria Barr, córka polskiego pułkownika, wdowa po brytyjskim pilocie polskiego pochodzenia. Na zdjęciu ma 20 lat" - napisał na Twitterze dziennikarz Jan Pawlicki. Odniósł się do fotografii opublikowanej przez IPN. Instytucja poprosiła o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety.

"Poszukiwana ze zdjęcia… Kim jesteś" - tak rozpoczęto niedzielny wpis w mediach społecznościowych IPN. Instytucja poprosiła o pomoc w zidentyfikowaniu kobiety ze zdjęcia wykonanego ponad 70 lat temu na jednej z angielskich ulic. Dziewczyna miała na sobie mundur polskiej armii.

W rozwikłaniu zagadki pomogli internauci. Dziennikarz Jan Pawlicki umieścił na Twitterze wycinki m.in. z "Dziennika Polskiego". Okazuje się, że osoba z fotografii opublikowanej przez IPN to Maria Barr - zdjęcie wykonano, kiedy miała około 20 lat. W gazecie opublikowano rozmowę z nią.

"Męża poznałam na statku"

Córka polskiego pułkownika - w dniu, w którym wykonano zdjęcie - odbierała odznaczenie DFC (Krzyż Wybitnej Służby Lotniczej - red.) z rąk króla Jerzego VI dla swojego poległego męża, brytyjskiego pilota polskiego pochodzenia - Philippa Barra. Uroczystość odbyła się 8 czerwca 1943 roku. Pudełko trzymane przez kobietę w dłoniach zawiera właśnie ten order.

Barr urodziła się w Grodnie. Lata dziecięce spędziła na Kresach, a do szkół uczęszczała w Wilnie.

"Wojna przerwała mi studia i dopiero tu w Szkocji zdałam maturę w 1941 roku, tuż przed moim ślubem. Męża poznałam na polskim statku Sobieski, po upadku Francji w czasie ewakuacji z St. Jean de Luz. Był on lotnikiem. W czasie walk powietrznych został zestrzelony nad Francją. Był ciężko ranny. Wraz z 4 innymi lotnikami angielskimi znalazł się na polskim statku, pod opieką polskich lotników, jak również polskich rodzin. Z tej to podróży datuje się moje poznanie z mężem" - opowiadała.

"Mam ciągłą nadzieję, że on wróci"

Maria zaręczyła się po przybyciu do Anglii, a w 1941 roku wzięła ślub w Glasgow. Ona miała wówczas 20 lat, a jej mąż major 25.

"Szczęście nasze nie trwało długo. W listopadzie 1942 dostałam wiadomość, że mój mąż nie powrócił z zadania. Nie chciałam w to wierzyć, jak nawet i dzisiaj w to nie wierzę. Mam ciągłą nadzieję, że on wróci, że żyje" - mówiła Maria Barr.

Jak zaznaczyła, małżonek był z pochodzenia Polakiem, a jego pradziadek nazywał się Barciński. Rodzina pochodziła prawdopodobnie z Ziemi Krakowskiej. Dla łatwiejszej wymowy zmieniła nazwisko na Barr.

W czasie, gdy ukazał się wywiad, Maria była zatrudniona w Polskim Czerwonym Krzyżu w Edynburgu. "Praca ta daje mi zapomnienie po stracie męża, lecz jeszcze ciągle wierzę, że mąż mój wróci, że pozna Polskę, z której się wywodzi" - podkreślała.

Wyszła za mąż powtórnie?

Informacje o tożsamości kobiety potwierdza również wydana w Nowym Jorku gazeta "The Polish Review". W numerze z 13 września 1943 roku również widnieją jej zdjęcie oraz notka o odznaczeniu DFC pośmiertnie nadanym mężowi.

Później Maria Barr wyszła powtórnie za mąż, tym razem za polskiego lotnika.

Zwróciliśmy się do IPN z pytaniami o powojenne losy Marii Barr. Artykuł będzie aktualizowany w miarę nowych ustaleń.

