Wietrznie i deszczowo. W Wielkopolsce ostrzeżenie pierwszego stopnia

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, w środę od zachodu na wschód nad Polską przesuwa się ciepły front atmosferyczny, któremu towarzyszy strefa opadów śniegu przechodzącego w deszcz.

- Do wieczora opady obejmą całą Polskę, przy czym na północnym wschodzie będą to głównie opady śniegu, w pasie od Lubelszczyzny przez Mazowsze do Pomorza Wschodniego śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, a na zachód od tej strefy samego deszczu. Na Pomorzu Zachodnim, gdzie za frontem niżowym będzie pojawi się kolejny front z chłodnym powietrzem, wieczorem może już spaść deszcz ze śniegiem. Przesuwanie się niżu spowoduje wzrost siły wiatru, który na zachodniej połowie kraju będzie już dość silny i wiejący z prędkością do 60 km/h. Na Pomorzu Zachodnim pod wieczór siła wiatru wzrośnie do 70 km/h - powiedział Jakub Gawron.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od minus dwóch stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 2-4 stopnie w centrum, do 6-7 stopni na zachodzie kraju.

W nocy spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu Polski. W całym kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na północnym wschodzie w pierwszych godzinach nocy jeszcze śniegu. Temperatura minimalna od minus dwóch stopni na północnym wschodzie, około 2 stopni na zachodzie, do 4 stopni na południu i w centrum Polski. Nad morzem wiatr będzie wiał ze średnią prędkością 60 km/h, dochodząc w porywach do 110 km/h. W zachodniej połowie kraju siła wiatru będzie dochodziła w porywach do 75-80 km/h.

W Wielkopolsce ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, jaki ma wystąpić na terenie 28 wielkopolskich powiatów.

Według synoptyków od północy na terenie 28 powiatów północnej, wschodniej, zachodniej i centralnej Wielkopolski wystąpi silny wiatr wiejący ze średnią prędkością od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach do 85 km/h. "Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w powiatach północnych" – zaznaczono w komunikacie.

Zgodnie z prognozami wiatr ma się uspokoić w czwartek do godz. 10.

wys/PAP