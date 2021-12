Szczepienia dzieci w wieku 5-11-latków rozpoczną się 13 grudnia. Do tego dnia do Polski dotrą szczepionki dla tej grupy wiekowej - zaznaczył w środę w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapewnił, że wprowadzone będzie powszechne testowanie Polaków, głównie tych, którzy narażeni są na zakażeni ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe.

- Od 13 grudnia to się zadzieje. Planujemy, że do tego dnia dotrą szczepionki, które są dedykowane (dla tej grupie wiekowej - red.) - powiedział wiceminister Waldemar Kraska w kontekście szczepień najmłodszej grupy pacjentów.

Powszechne testowanie

Zapewnił, że wprowadzone będzie powszechne testowanie Polaków.

- Pełna zgoda była na to i my to oczywiście wprowadzimy rozporządzeniem - wiceminister odniósł się do ustaleń piątkowego spotkania, które odbył Kraska w Sejmie z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych. Uściślił, że chodzi przede wszystkim o osoby, które są najbardziej narażone na zakażenie np. personel medyczny, pracownicy oświaty i administracji publicznej, ale też innych grup.

- Ta możliwość testowania się w sposób bezpłatny, nierodząca konsekwencji pójścia od razu z automatu w kwarantannę jest jak najbardziej korzystna i my to wprowadzimy. Myślę, że jest też bardzo ważne, żebyśmy mogli testować osoby, które nawet w tej chwili nie mają żadnych objawów, ale podejrzewają, że miały kontakt z osobą, która była czy jest zakażona - powiedział.

200 tys. testów

Przypomniał, że w Polsce badania diagnostyczne pod kątem wykrycia koronawirusa wykonuje 321 laboratoriów z możliwością wykonania w ciągu doby około 200 tys. testów.

Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, po tym jak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację. EMA uznała, że korzyści ze stosowania Comirnaty u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają ryzyko, szczególnie w przypadku chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19.

Dawka szczepionki dla dzieci w tym wieku ma być niższa (10 µg) niż stosowana u osób w wieku 12 lat i starszych (30 µg). Podobnie jak w starszej grupie wiekowej, podaje się ją w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni.

