Na sesji rady miasta w Starym Sączu głosowano nad wycofaniem uchwały "powstrzymania ideologii gender i LGBT oraz obrony praw katolików" podjętej w 2019 roku. - Z tego co się orientuję, jesteśmy wszyscy katolikami i chodzimy do kościoła - mówiła przed głosowaniem radna Lidia Szewczyk (PiS), po czym wstała i zaczęła śpiewać "Bogurodzicę". Ostatecznie uchwała wycofano.

Radni Starego Sącza zdecydowali się na wycofanie uchwały sprzeciwiającej się "ideologii gender i LGBT" po dwóch latach od jej podjęcia. Głosowanie miało miejsce we wtorek 30 listopada. Decyzja wywołała oburzenie wśród części radnych.

Radna zaapelowała do sumień i zaśpiewała "Bogurodzicę"

- Apeluję do sumień wszystkich radnych. Z tego co się orientuję, jesteśmy wszyscy katolikami i chodzimy do kościoła - mówiła przed głosowaniem radna Lidia Szewczyk (PiS). Stwierdziła też, że wycofywanie się z uchwały to "bałwochwalstwo", a następnie wstała i odśpiewała "Bogurodzicę".

- Zawsze uważałem, że działaniami niektórych samorządowców rządzi hipokryzja. Jak trzeba, to stoją pierwsi przed ołtarzem, jeśli chodzi o pieniążki, to zrobią wszystko, żeby je dostać - komentował radny Robert Rams z PiS.

Ostatecznie Rada Miejska wycofała się z uchwały sprzeciwiającej się "ideologii gender i LGBT".



Radna Lidia Szewczyk (PiS) śpiewa "Bogurodzicę"



Stanowisko Komisji Europejskiej

O tym, że Komisja Europejska może wstrzymać wypłatę bieżących środków unijnych i stoi na stanowisku, że tzw. deklaracja anty-LGBT narusza prawa mniejszości seksualnych i domaga się unieważnienia tego dokumentu Interia informowała we wrześniu.

"Waży się kwestia unijnych pieniędzy dla Małopolski, które są zagrożone ze względu na przyjęcie tzw. uchwały anty-LGBT. Zarząd Województwa Małopolskiego powołał specjalnego pełnomocnika, co zdaniem polskiej strony miało rozwiązać problem, ale Brukseli to w żaden sposób nie satysfakcjonuje. Według informacji Interii marszałek województwa małopolskiego otrzymał już odpowiedź, że wyłącznie wycofanie się z drażliwej deklaracji może uwolnić środki dla tego regionu" - pisał wtedy Łukasz Szpyrka.

Uchwały "anty-LGBT" podjęło w 2019 r. kilkadziesiąt samorządów różnego szczebla, m.in. sejmiki województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

