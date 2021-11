Prace nad ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym w parlamencie zakończyły się. Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie - przekazała minister rodziny Marlena Maląg.

Sejm odrzucił w środę główne poprawki Senatu do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Posłowie nie poparli m.in. poprawki wprowadzającej możliwość składania w formie papierowej wniosków o przyznanie świadczenia. Przyjęto natomiast zmiany redakcyjne.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że prace nad ustawą o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym w parlamencie zakończyły się, teraz trafi ona do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

- Polskie rodziny mają powód do zadowolenia. Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie. Wypłacane będzie ono w kwocie 500 zł lub 1000 zł miesięcznie odpowiednio przez 2 lata lub rok – rodzice sami zdecydują, która opcja będzie dla nich lepsza. W sumie to nawet 12 tys. zł na dziecko - wskazała Maląg.

Rodzice sami zdecydują o przeznaczeniu środków

Jak zaznaczyła, rodzice sami zdecydują również o przeznaczeniu środków – np. na nianię, żłobek, a nawet samodzielną opiekę nad dzieckiem.

Szefowa MRiPS przypomniała, że na wsparcie będą mogli liczyć również rodzice dzieci pierwszych i jedynych w rodzinie – tych, które nie zostaną objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. - Dofinansowany będzie ich pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - maksymalna kwota dofinansowania to 400 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio instytucji opieki - wskazała.

Minister podkreśliła, że tak jak w przypadku programów "Rodzina 500 plus" czy "Dobry start" konieczne będzie złożenie wniosku o świadczenie. - Obsługą całego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w przeszłości wielokrotnie udowadniał, że jest dobrze przygotowany do tego rodzaju przedsięwzięć - oceniła Maląg.

Jak dodała, w przypadku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie będzie obowiązywać kryterium dochodowe.

dk/PAP