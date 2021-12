W środę wieczorem odbędzie się posiedzenie klubu PiS z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, na którym podsumujemy ostatnie miesiące i przedstawimy plany na najbliższy czas - zapowiedział Ryszard Terlecki. "Temat Mejzy to poboczna sprawa" - dodał. Posłowie opozycji domagają się dymisji wiceministra i śledztwa prokuratorskiego.

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska podała, że Łukasz Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych na raka, Alzheimera czy Parkinsona. Jak twierdzi portal, Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, w tym dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski odwołanie Łukasza Mejzy jest przesądzone.

Posłanki KO domagają się dymisji Mejzy

Posłanki KO Jagna Marczułajtis – Walczak i Marzena Okła – Drewnowicz zaapelowały w środę o dymisję wiceministra sportu Łukasza Mejzy.

Na konferencji w Sejmie posłanka KO, Marzena Okła–Drewnowicz, mówiła, że równie bulwersujące, jak informacje dotyczące działalności wiceministra sportu, jest również brak reakcji na tę sprawę ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślała, że "żerowanie na desperacji rodziców" ciężko, często nieuleczalnie chorych dzieci, jest przerażające, ponieważ rodzice robią wszystko, by ratować swoje dziecko: sprzedają wszystko co mają, zaciągają olbrzymie długi u lichwiarzy lub biorą "chwilówki".

Okła–Drewnowicz podkreślała, że ludzie, którzy dopuszczają się takich czynów, jak wiceminister sportu, nie powinni pełnić funkcji publicznych.

- Niestety ta władza, władza PiS-u nie tylko to toleruje, ale wręcz takich ludzi podnosi do pełnienia jednych z najwyższych funkcji w państwie - powiedziała.

Marczułajtis-Walczak, była snowboardzistka, która sama na co dzień opiekuję się nieuleczalnie chorym synem, mówiła, że w sporcie obowiązuje zasada fair play. Tymczasem, jak podkreślała, postępowanie urzędującego wiceministra sportu wobec najsłabszych jest bulwersujące. Opowiadała także o dramacie, jaki na co dzień odbywa się w domach dzieci nieuleczalnie chorych.

ZOBACZ: Sprawa Łukasza Mejzy. Lewica zawiadamia prokuraturę po wpisie Gwiazdowskiego o fałszowaniu podpisów

- Ja już kiedyś zapraszałam pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do mojego domu, żeby zobaczył, jak wygląda opieka nad chorym, niepełnosprawnym moim synem. Stchórzył i nie przyjechał. Dzisiaj nie będę zapraszać pana Mejzy, bo nie chciałabym, żeby przyjechał do mojego domu - powiedziała.

- Niemniej jednak, chciałabym zaapelować do wszystkich osób, które mają coś do powiedzenia w rządze, żeby jednak zdymisjonować pana wiceministra Mejzę - stwierdziła. Podkreślała, że to wstyd, by taki człowiek pełnił takie stanowisko.

- Jeżeli pan wiceminister Mejza nie zostanie zdymisjonowany, to apelujemy, żeby pan premier Morawiecki podał się do dymisji - dodała.

- Apelujemy do CBA - mimo tego, że to jest firma tej samej władzy, co PiS - żeby przyjrzeli się tej działalności pana wiceministra Mejzy - mówiła.

Posłanki zapowiedziały też, że jako członkinie komisji sportu oraz komisji polityki społecznej i rodziny, złożą wniosek o zwołanie specjalnej komisji, na którą zostanie wezwany wiceminister Mejza, aby przedstawił pełną informację na temat swojej działalności.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił w piątek, że służby specjalne znają doniesienia medialne w sprawie interesów wiceministra Mejzy i wypełniają swoje obowiązki.

Kierwiński: domagamy się wyjaśnień od służby

Posłowie KO domagają się wyjaśnień, co służby specjalne zrobiły, by prześwietlić interesy wiceministra sportu Łukasza Mejzy. To, że nikt z rządu nie odpowiedział w Sejmie na pytanie o sprawę Mejzy, nie oznacza, że nie ma problemu i rządzący są zwolnieni z odpowiedzialności - zaznaczyli.

Posłowie KO oświadczyli na środowej konferencji prasowej, że żądają wyjaśnień służb specjalnych w sprawie wiceministra sportu. - Co zrobiły służy specjalne państwa PiS, aby interesy pana Mejzy prześwietlić? - zapytał sekretarz generalny PO i poseł KO Marcin Kierwiński. ZOBACZ: "Będzie mi ciężko współpracować z PiS". Kukiz o sprawie Łukasza Mejzy Przypomniał, że pytanie w tej sprawie było w środowym bloku pytań w sprawach bieżących do przedstawicieli rządu. Jednak - jak zaznaczył poseł KO Dariusz Joński - ani premier, ani "żaden minister, żaden dyrektor" nie przyszedł do Sejmu, by na to pytanie odpowiedzieć. - Na dziesięć minut przed zadaniem pytania, pan marszałek poinformował nas, że nie ma żadnego chętnego w rządzie Mateusza Morawieckiego do bronienia pana Mejzy i jego przeszłości - powiedział Kierwiński. Według niego, premier "uciekł tchórzliwie", tak samo jak odpowiedzialny za służby wicepremier Jarosław Kaczyński. Kierwiński: Nikt w PiSie nie chce bronić Mejzy - Nikt w PiS-ie nie chce bronić pana Mejzy, ale to, że nie odpowiadają na pytania, to że udają, że problemu nie ma, nie zwalnia ich z odpowiedzialności moralnej za pana Mejzę, za jego interesy, za to że chciał robić interesy na ciężko chorych dzieciach - powiedział Kierwiński. W ramach pytań bieżących posłowie KO zadali pytanie skierowane do Prezesa Rady Ministrów w "sprawie działań prowadzonych przez odpowiednie służby wobec mogących naruszać przepisy prawa czynności podejmowanych przez sekretarza stanu w MSiT w zakresie prowadzonej przez niego działalności w ramach firmy Vinci NeoClinic sp. z o.o., która polegała na oferowaniu ciężko lub nieuleczalnie chorym leczenia metodą o niepotwierdzonej skuteczności". ZOBACZ: Lewica zwróciła się do premiera o natychmiastową dymisję wiceministra Mejzy Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) poinformował, że na to pytanie odpowiedzieć miała sekretarz stanu w resorcie sportu i turystyki Anna Krupka. "Ale ponieważ pani minister nie ma, to odpowiedzi w tej chwili nie będzie" - dodał Czarzasty. Kierwiński oświadczył, że Koalicja Obywatelska domaga się i będzie żądać wyjaśnień sprawy Mejzy. Ocenił też, że wiceminister "pasuje do PiS-u, bo jest taki sam jak PiS". Według Kierwińskiego Mejza jest "potrzebny PiS-owi, a PiS jest potrzebny Mejzie - bo Mejzów w PiS-ie jest znacznie więcej". - Mamy Mejzę od Orlenu, Mejzę od TVP, Mejzę od elektrowni - mówił. Joński: To kompromitacja rządu Joński dodał, że wiele już widziano w Sejmie, ale - jak podkreślił - "czegoś takiego, jak mamy do czynienia z panem Mejzą, po raz pierwszy chyba wszyscy dotykamy". - Każdy z nas ma dzieci, każdy jest wrażliwy i wiemy, co byśmy mogli poczuć, gdybyśmy usłyszeli, że nasze dzieci są nieuleczalnie chore. Do jakich dramatów musi dochodzić w rodzinach i co przeżywają rodzice? - mówił Joński. A z drugiej strony - dodał - "człowiek, który chce wykorzystać m.in. tych rodziców i chce polować na nich, i wykorzystywać finansowo". - Dla nas to jest niebywałe, to jest kompromitacja tego rządu, tej koalicji Mejzów, którzy są sklejeni takimi jak Mejza, który chciał polować właśnie na tych nieszczęsnych rodziców - powiedział Joński. ZOBACZ: Suski: oświadczenia majątkowe Mejzy jest badane, jeżeli wykaże nieprawidłowości - będzie dymisja - Z korupcją, złodziejstwem mieliśmy do czynienia wcześniej, ale (nie) z tym, żeby wykorzystywać rodziców, którzy pewnie chcieli oglądać tę debatę i myśleli być może usłyszą coś od premiera Morawieckiego, może jakieś słowo przepraszam za to. Nie usłyszeli nic, usłyszeli głuchą ciszę - powiedział Joński. Z kolei Michał Szczerba (KO) poinformował, że prawdopodobnie będzie wniosek do prokuratury wobec jednej z firm Mejzy. Według Szczerby Mejza otrzymał z województwa lubuskiego 664 tys. zł dotacji, a teraz instytucja, która je przyznała - czyli urząd marszałkowski - nie ma możliwości ich skontrolowania. Dodał, że spółka Mejzy nie składa sprawozdań finansowych do KRS. "Pan Mejza jest poza prawem" - powiedział Szczerba. "Bo ma jeden głos" - dodał. Morawiecki: Analizujemy sytuację Premier Mateusz Morawiecki pytany w poniedziałek o sprawę Mejzy i decyzję ws. ewentualnej dymisji wiceministra powiedział, że analizowane są wszystkie informacje. - One muszą zostać zweryfikowane, w szczególności wszystkie nowe informacje, które są publikowane. Tutaj proszę o cierpliwość, bo po tym, kiedy one zostaną przeanalizowane przez stosowne służby, dopiero wtedy mogą być podejmowane decyzje - powiedział szef rządu. Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy to objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.

wys/PAP