Grzegorz Kępka zapytał ministra finansów o prognozy resorty dotyczące szczytu inflacji. - To nie jest obszar Ministerstwa Finansów, to jest część polityki monetarnej, czyli zajmuje się tym Narodowy Bank Polski - tłumaczył polityk.

Jak dodał, według raportów NBP szczyt inflacji przypadnie na styczeń, luty. Jednocześnie Kościński podkreślił, że poziom inflacji w Polsce to efekt wpływu czynników zewnętrznych.

We wtorek GUS opublikuje tzw. szybki szacunek inflacji w listopadzie. W październiku inflacja wyniosła 6,8 proc.

Działania Rady Polityki Pieniężnej

- Wcześniejsza reakcja Rady Polityki Pieniężnej dolałaby jeszcze paliwa do inflacji - podkreślił minister, pytany, czy decyzja o podniesieniu stóp procentowych nie była spóźniona. - To co robi RPP to chłodzenie naszego wewnętrznego popytu, czyli tej drugiej fali inflacji - dodał.

- Prognoza jest taka, że szczyt inflacji będzie w styczniu, lutym i teraz chcemy zrobić dwie rzeczy – po pierwsze chcemy stworzyć bufor, żeby Polacy jakoś przeszli przez ten szczyt inflacji bez poważnego kłopotu - tłumaczył Kościński. Jak dodał, drugim elementem jest "ostudzenie oczekiwań" i obaw, aby "inflacja nam nie odleciała".

- Chcemy przeczekać te kilka miesięcy, gdzie pewnie te czynniki zewnętrze, które wpływają na inflację w Polsce, zaczną znikać – podaż i popyt zaczną się równać, ceny ropy też się nie będą rosły - stwierdził.

Założenia tarczy antyinflacyjnej

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły tzw. "Tarczy Antyinflacyjnej". Jak tłumaczył, rozwiązania mają obniżyć na ceny paliw, energii i żywności.

Szef rządu zapowiedział rozwiązania w trzech obszarach. - Obniżamy ceny paliw. Od 20 grudnia na 5 miesięcy obniżamy akcyzę do minimalnego poziomu dozwolonego w UE, ponadto od 1 stycznia paliwa zostaną zwolnione od podatku od sprzedaży detalicznej i zwolnimy także z opłaty emisyjnej. Mam nadzieję, że te rozwiązania obniżą o około 20 do 28-30 groszy cenę paliwa - mówił Morawiecki.

- Po drugie od stycznia na trzy najtrudniejsze zimowe miesiące wprowadzamy obniżkę podatku VAT na gaz ziemny z poziomu 23 proc. do poziomu 8 procent. To ukłon do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia ze strony państwa - tłumaczył dalej polityk.

Dodał, że "znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną". Przekonywał, że wszystkie działania, które będą kosztami poniesionymi przez budżet państwa spowodują, że w kieszeni obywateli ma pozostać więcej pieniędzy. - Łącznie wszystkie nasze działania to pakiet około 10 mld zł - zaznaczył.

- Od stycznia na 3 miesiące obniżymy stawkę VAT na energię elektryczną w kontekście powstrzymania spekulacji cen na rynku zielonych certyfikatów. Będziemy wnioskowali o zmianę mechanizmu handlu certyfikatami zielonymi - powiedział Mateusz Morawiecki.

zma/Polsat News