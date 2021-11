Alaksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że Krym w sensie prawnym jest terytorium rosyjskim. Białoruś wciąż nie uznała aneksji Krymu przez Rosję, do której doszło w 2014 r. po interwencji zbrojnej i nieuznanym przez społeczność międzynarodową "referendum".

- Jeszcze wtedy (w przeszłości – red.) powiedziałem, że Krym de facto jest rosyjski. Po referendum Krym stał się rosyjski i de iure – oświadczył Łukaszenka we wtorek w wywiadzie dla Dmitrija Kisielowa, uważanego za czołowego propagandystę Kremla. Kisielow jest dyrektorem generalnym państwowej agencji Rossija Siegodnia.

Łukaszenka powiedział, że Władimir Putin zaproponował mu odwiedzenie Krymu i „dużo mu opowiadał o bazie rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych w Sewastopolu”.

Łukaszenka odwiedzi Krym

Białoruski przywódca wyznał, że chce odwiedzić Krym, rozpoczynając swoją wizytę od Sewastopola.

- Jeśli prezydent (Białorusi) już tam przyjedzie, z prezydentem Rosji, o jakim jeszcze uznaniu może być mowa. Dla mnie to pytanie w ogóle nie istnieje – oznajmił Łukaszenka.

ZOBACZ: Sytuacja na granicy. Stanisław Żaryn: Łukaszenka przekonywał, że nadal warto atakować granicę Polski

Media państwowe na Białorusi zinterpretowały tę wypowiedź jako deklarację, że jego wizyta na Krymie będzie oznaczała uznanie aneksji półwyspu przez Rosję.

Łukaszenka wskazał przy tym, że "ma pełne prawo odwiedzić Krym, bez względu na to, pod czyim protektoratem czy zarządem by się nie znajdował i czyj by nie był", ponieważ jeździł tam na wakacje jeszcze mając małe dzieci i jest to również "jego Krym".

Mińsk unikał uznania aneksji Krymu

Wchodzący w skład Ukrainy półwysep został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku w wyniku interwencji zbrojnej i referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznały za nielegalne.

Pomimo sojuszniczych relacji z Moskwą i jej nacisków, Mińsk unikał dotąd uznania aneksji Krymu. 4 listopada Łukaszenka złożył życzenia mieszkańcom anektowanego Krymu z okazji rosyjskiego Dnia Jedności Narodowej i poskarżył się, że Putin "obiecywał, obiecywał, ale nie zabrał go na Krym".

Eksperci niezależni zgodnie uznali wówczas, że słowa Łukaszenki nie padły przypadkowo, oceniając je jako będące elementem targu "zawoalowane uznanie" czy "zbliżenie się do uznania" rosyjskiej aneksji Krymu, który w świetle prawa międzynarodowego jest terytorium Ukrainy.

ZOBACZ: Źródło PAP: w środę UE prawdopodobnie przyjmie sankcje na Białoruś

Uznanie przez Białoruś Krymu za terytorium Rosji doprowadzi do nieodwracalnych skutków dla ukraińsko-białoruskich stosunków - ostrzegł 10 listopada rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko.

- Wychodzimy z tego, że oficjalnie, tak jak wcześniej, Białoruś wspiera suwerenność i integralność terytorialną naszego państwa w jego uznanych międzynarodowo granicach. Zmiana podejścia Białorusi do de iure uznania tymczasowo okupowanego Krymu za terytorium Rosji doprowadzi do nieodwracalnych skutków dla ukraińsko-białoruskich stosunków"- powiedział rzecznik agencji Interfax-Ukraina.

Wyraził nadzieję, że Mińsk zdaje sobie z tego sprawę i nie będzie podejmować kroków wbrew międzynarodowemu prawu

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP