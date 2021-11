Deszczowo, zimno i śnieżnie. Pogoda na wtorek

We wtorek na Lubelszczyźnie temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza. Nad morzem wiatr w porywach do 75 km/h. Wietrznie również w zachodniej części kraju od 65 do 70 km/h. Na wschodzie spadnie śnieg - przekazała synoptyk IMGW Ewa Łapińska.