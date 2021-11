Policja w sobotę otrzymała zgłoszenie, że w jednym z zaparkowanych aut przed centrum handlowym są dwie osoby niereagujące na bodźce z zewnątrz.

- Natychmiast na miejsce skierowane zostały służby. Policja, a także pogotowie ratunkowe. Na miejsce przyjechał lekarz, który niestety stwierdził zgon dwóch osób. 18-letniej kobiety i 21-letniego mężczyzny - powiedziała wówczas Polsat News podkom. Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji.

Brak obrażeń. Możliwe zaczadzenie

Na ciałach dwojga pasażerów auta nie znaleziono obrażeń. Śledczy nie wykluczają żadnej z opcji. Możliwe jest także zaczadzenie. Może do niego dojść także w samochodzie, jeśli do środka dostaną się spaliny.

- Jeśli chodzi o samochody, to również proszę o tym pamiętać. Szczególnie jeśli samochody stoją w garażach, w pomieszczeniach - mówił st. kap. Bogusław Szydło z PSP w Małopolsce. - Tlenek węgla jest gazem bardzo toksycznym, jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, pozbawionym smaku. Skutkuje to tym, że nie jesteśmy go w stanie wyczuć żadnymi naszymi zmysłami - dodał.

Śledztwo w sprawie przyczyn śmierci dwojga młodych ludzi w samochodzie pod Warszawą wszczęła prokuratura. Zaplanowana jest sekcja zwłok. - Ustalamy wszelkie okoliczności w tej sprawie, jak doszło do śmierci tych osób. Ciała zostały przewiezione w tej chwili do zakładu medycyny sądowej - zaznaczyła Wersocka ze ze stołecznej policji.

