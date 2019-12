Śląskie: piąta śmiertelna ofiara zatrucia czadem

80-letnia kobieta zginęła we wtorek rano na skutek zatrucia tlenkiem węgla w jednym z budynków w Mysłowicach, druga kobieta, podtruta czadem, trafiła do szpitala - poinformowała straż pożarna i policja.

80-latka jest już piątą śmiertelną ofiarą tlenku węgla w woj. śląskim od początku sezonu grzewczego.

Rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska poinformowała, że do tragedii doszło w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina. - Ofiara śmiertelna to kobieta. Druga osoba, również kobieta, która przebywała w mieszkaniu, z objawami zatrucia tlenkiem węgla została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala - przekazała.

St. sierż. Damian Sokołowski z komendy policji w Mysłowicach powiedział, że kobieta, która zmarła, miała 80 lat. Poszkodowana, która trafiła pod opiekę lekarzy jest o osiem lat młodsza.

Apel strażaków

Strażacy po raz kolejny apelują o sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych oraz obowiązku czyszczenia instalacji dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Apelują także o montowanie w mieszkaniach czujników tlenku węgla.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu.

Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał lub nawet śmierć.

