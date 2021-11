Reforma sądownictwa. "Ponad 2100 sędziów zostanie przeniesionych"

W poniedziałek podczas konferencji w resorcie sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o reformie sądownictwa polegającej m.in. na radykalnym zmniejszeniu liczby funkcji biurokratycznych w sądach.

- Ponad 2100 sędziów zostanie przeniesionych niejako bezpośrednio na pierwszą linię orzeczniczą - mówił. - To w sposób istotny przyspieszy bieg postępowań - podkreślał. - Ci sędziowie całą mocą, całym czasem swojej pracy będą zaangażowani w proces orzekania - dodał.

- Do takich ważnych elementów tej reformy należy i to, że sama struktura sądów będzie dużo prostsza dla przeciętnego obywatela - mówił Ziobro.

- Nie będzie musiał się głowić, do jakiego sądu pierwszej instancji kierować sprawę, czy do sądu rejonowego, czy do okręgowego, bo zawsze to będzie sąd okręgowy jako ten pierwszej instancji - podkreślał.

Jak dodał, "struktura sądów i sposób organizacji sądów zmierza do tego, aby wykorzystać zdobycze techniki, na ile to jest możliwe, aby wiele spraw każdy obywatel - jeżeli ma dostęp w smartfonie do odpowiedniej aplikacji - mógł załatwiać bezpośrednio z domu".

