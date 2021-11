Cezary Tomczyk: premier próbuje zaczarować rzeczywistość

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na poniedziałek na ok. godz. 15 przedstawicieli klubów opozycyjnych. Spotkanie ma dotyczyć "identyfikowanych zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu".





Pytany o tę sprawę w Polsat News poseł KO Cezary Tomczyk przekazał, że decyzję ws. spotkania podejmie szefostwo klubu.

"Czułem się rozczarowany"

- O sprawach bezpieczeństwa zawsze warto rozmawiać. Dzisiaj zbierze się kolegium i zapadnie decyzja o tym jak ma wyglądać nasza reprezentacja na to spotkanie - powiedział.

Według niego premier zapraszając opozycję na spotkanie, próbuje "zaczarować rzeczywistość". - Chce zajmować się sprawami granicy, co jest bardzo istotne i ważne, ale z drugiej strony my też chcemy, żeby premier porozmawiał z opinią publiczną w Sejmie ws. epidemii, która dzieje się w naszym kraju - wyjaśnił polityk.

Poseł odniósł się również do samej formy zaproszenia na spotkanie. - Jeżeli traktuje się partnerów poważnie, to pewnie nie zaprasza się ich w taki sposób. Ale rozumiem, że sprawa jest bardzo pilna - powiedział.

- Byłem na kilku spotkaniach z premierem i czułem się rozczarowany. Albo nie padały żadne istotne informacje, albo premier zachowywał się, jakby wszystko było w porządku, a nie było - dodał.

Przypomniał, że opozycja od dawna apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Na czele państwa stoi dzisiaj prezydent Duda. Wiele osób ma jednak wrażenie, że prezydenta nie ma. Od prezydenta RP powinniśmy czegoś wymagać. Nie tylko żeby łączył środowiska w naszym kraju, ale żeby w ogóle coś robił - stwierdził.

- Tymczasem ze strony prezydenta nie widzę żadnych propozycji ws. bezpieczeństwa i epidemii - dodał.

"Polski wywiad został zniszczony"

Tomczyk odniósł się również do sytuacji na Ukrainie i możliwego zagrożenia ze strony Rosji.

- Za każdym razem tego typu zagrożenia trzeba traktować bardzo poważnie. Wiemy co się stało na Ukrainie, wiemy co się stało na Krymie. Dla Polski zawsze jest to priorytet - stwierdził.

Tomczyk podkreślił, że ws. kierunku wschodniego, "Polska zawsze była najważniejszym uczestnikiem międzynarodowej dyskusji, zawsze była pomostem miedzy wschodem a zachodem".

- Kiedyś to do nas zawracano się o informacje. Dzisiaj żeby dowiedzieć się, co dzieje się na wschodzie to Polska musi się zwracać o informacje do wywiadów innych państw. Polski wywiad został zniszczony, polska pozycja na arenie międzynarodowej została zniszczona - podkreślił.

"Stan wyjątkowy bez stanu wyjątkowego"

Pytany o ustawę o ochronę granicy powiedział, że nie widzi szans, żeby poprawki zaproponowane przez Senat zostały zaakceptowane przez Sejm.

- Tak naprawdę ta ustawa jest po to, żeby bez stanu wyjątkowego, poza prawem, w sposób nielegalny, wprowadzić stan wyjątkowy na wschodniej granicy - stwierdził.

- Poza tym chodzi o to, żeby nie wpuszczać tam dziennikarzy. Więc poprawka, która ma zagwarantować wpuszczenie dziennikarzy, de facto dezaktualizuje tę ustawę - dodał.

Według niego polscy dziennikarze powinni mieć możliwość relacjonowania sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

- Nawet w strefach wojennych dziennikarze mieli dostęp do najtrudniejszych miejsc, żeby mogli relacjonować to co się dzieje - przypomniał.

- Każdy Polak powinien mieć dostęp do informacji o tym, co dzieje się na granicy - dodał.

Kryzys migracyjny

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. - w październiku, prawie 7,7 tys. - wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Następnie Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

