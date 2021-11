Pochodzący z południowej Afryki nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron rozprzestrzenia się w Europie. Rządy wprowadzają kolejne ograniczenia w podróżach z krajów południowej Afryki, mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia na razie odradza zamykanie granic.

- Myślę, że jeżeli taki przypadek w Polsce się pojawi - a na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych doniesień, że taki przypadek tej nowej mutacji Omicronu jest w Polsce - na pewno będziemy natychmiast działać - zapewnił Waldemar Kraska.

Polska zawiesi loty na południe Afryki?

- O 11:00 zbiera się sztab kryzysowy, w którym weźmie udział m.in. szef GIS. Będziemy pochylać się nad nowymi rozwiązaniami, bo sytuacja jest inna niż kilkanaście dni temu - dodał.

Zaznaczył, że rządzący rozważają zawieszenie połączeń lotniczych z krajami południa Afryki i "dziś informacja o obostrzeniach w tym względzie może się pojawić".

Jak wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej", w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Eksperci chcą oszacować, jakie zagrożenie dla Polski może stanowić nowy wariant oraz jakie ewentualne działania powinny zostać w związku z tym podjęte.

WIDEO: Waldemar Kraska o nowym wariancie koronawirusa

Wiceminister przypomniał, że szef resortu zdrowia Adam Niedzielski wydał polecenie, by służby sanitarne otoczyły wywiadem epidemiologicznym przybywających do Polski.

- Wszystkie osoby przylatujące z krajów Afryki południowej są badane, a wszystkie laboratoria badające sekwencję wirusa, jego genomu, pracują pełną parą, bo chcemy, aby jak najszybciej znaleźć nową mutację, jeśli się pojawi i ograniczyć takie ognisko. Na dziś nie ma takich doniesień, ale jeśli się pojawi, będziemy natychmiast działać - zapewnił Kraska.

Belgia była pierwszym europejskim krajem, w którym wykryto zakażenie Omikronem. W sobotę kolejne dwa przypadki zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii i jeden we Włoszech, a duże prawdopodobieństwo obecności tego wariantu zgłoszono w Niemczech, Holandii, Czechach i Danii. W związku z tą sytuacją brytyjski rząd ogłosił nowe restrykcje: obowiązek wykonania testu PCR przez podróżnych przyjeżdżających do kraju i nakaz izolacji do czasu uzyskania wyniku.

ZOBACZ: Ursula von der Leyen: musimy zyskać na czasie, by lepiej przygotować się na wariant Omikron

Także Szwajcaria rozszerzyła wymagania dotyczące kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi. Teraz podróżni z tych krajów będą musieli przedstawić negatywny test na COVID-19 i poddać się kwarantannie przez dziesięć dni.