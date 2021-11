19-latek kierujący toyotą wjechał w 34-latkę przechodzącą przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych. Na miejscu wypadku znaleźli się policjanci, którzy wspólnie z innymi świadkami natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanej.

Kobieta z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy, które posiadał zaledwie od trzech dni. Apelują o zachowanie ostrożności na drodze.

Toyota potrąciła 34-latkę w Tomaszowie

W piątek tuż przed godziną 21 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od patrolu interwencyjnego o wypadku drogowym do którego doszło na ulicy Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Policjanci podczas patrolu zauważyli, że doszło do potrącenia pieszej przez samochód osobowy marki Toyota. Mundurowi wspólnie ze świadkami zdarzenia natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanej do czasu przybycia karetki pogotowia.

WIDEO: Potrącił kobietę na przejściu. Stracił prawo jazdy, które miał od trzech dni

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Na filmie widać, że samochody nadjeżdżające z jednej strony jezdni zatrzymały się przed przejściem. Kiedy jednak minęła oś jezdni, toyota nadjeżdżająca z przeciwnej nie zatrzymała się. 19-letni kierujący tym autem uderzył w 34-latkę, która następnie dostała się pod koła toyoty. Tomaszowianka z ciężkimi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

19-latek stracił prawo jazdy po trzech dniach

Mundurowi zatrzymali 19-latkowi z gminy Tyszowce prawo jazdy, które posiadał zaledwie od trzech dni. Badanie alkomatem wykazało, że młody kierowca podczas zdarzenia był trzeźwy.

Przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policyjnych śledczych. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. "Publikujemy je ku przestrodze i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych" – pisze policja.

pdb/policja.gov.pl