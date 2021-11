Wiceminister zdrowia spotka się z przedstawicielami klubów i kół ws. walki z pandemią

Piątkowe spotkanie zespołu roboczego jest efektem rozmów ws. walki z pandemią COVID-19, które odbyły się w środę w Sejmie z inicjatywy marszałek Elżbiety Witek. Wzięli w nim udział przedstawiciele klubów i kół, Ministerstwa Zdrowia oraz Rady Medycznej. Marszałek oceniła po spotkaniu, że jest szansa, aby wypracować wspólne stanowisko, "które nas nie podzieli, a podejdziemy do tego ponad podziałami politycznymi".

Kraska zaprosił przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych na spotkanie na godz. 14 w Sejmie. Odbędzie się ono w budynku G. "Dyskusja prowadzona przez przedstawicieli wszystkich środowisk polskiego Parlamentu może stanowić okazję do współpracy nad rozwiązaniami zmierzającymi do przeciwdziałania ryzyku epidemicznemu" - napisał w zaproszeniu wiceminister zdrowia. Poprosił, aby do zespołu wydelegować maksymalnie po dwie osoby.

Przedstawiciele partii rządzącej i opozycji wezmą udział w spotkaniu

Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy - Koalicji Polskiej-PSL, a także kół: Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia i Kukiz'15.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział, że formalnie zaproszenie na spotkanie do klubu KO nie wpłynęło, a klub otrzymał jedynie telefoniczną informację. "Oczywiście wyślemy delegacje klubu. Będą to posłowie, którzy zasiadają w komisji zdrowia: wiceprzewodnicząca klubu Katarzyna Lubnauer i pan doktor Marek Hok" - dodał Grabiec.

Zaznaczył, że do zaproszenia na spotkanie wkradła się pewna nieścisłość, bo jest tam mowa o spotkaniu "zespołu". "Tymczasem żaden zespół na spotkaniu u pani marszałek nie został powołany" - podkreślił poseł KO. "Nie wiemy, jaki ma być przebieg spotkania, bo żaden program nie został przedstawiony, rozumiemy, że będzie to spotkanie informacyjne. Idziemy, żeby dowiedzieć się jakie jest stanowisko rządu wobec aktualnej sytuacji pandemicznej" - dodał.

Klub Lewicy na spotkaniu z Kraską będzie reprezentować posłanka Marcelina Zawisza oraz senator Wojciech Konieczny. "Nie chcemy temu spotkaniu nadawać rangi politycznej, dlatego idą osoby z komisji zdrowia" - powiedział przewodniczący klubu Krzysztof Gawkowski. "Ma to być rozmowa o konkretach i spodziewamy się albo projektów rozporządzeń, albo projektów ustaw. Jeżeli to ma być kolejne spotkanie polityczne, będzie to stracony czas" - stwierdził poseł.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka poinformował, że na spotkaniu PSL reprezentować będą posłowie Dariusz Klimczak i Władysław Teofil Bartoszewski. "Oczekujemy, że rządzący wyjdą z konkretnym projektem, z konkretną ustawą, a nie będą po raz kolejny przymykali oczu na liczbę zakażeń, na liczbę zgonów i na walkę z pandemią" - powiedział Motyka.

Poinformował, że posłowie PSL idą na to spotkanie z konkretnymi projektami. "To jest uruchomienie prywatnej służby zdrowia. To jest zagwarantowanie dodatków covidowych również dla tych, którzy są dzisiaj nimi nieobjęci, dla personelu niemedycznego. Jest to też wypłacenie 600 złotych dla tych, którzy będą się chcieli zaszczepić" - przypomniał rzecznik PSL.

Na spotkaniu obecni mają być także przedstawiciele kół: Konfederacji (najpewniej będzie to Janusz Korwin-Mikke), Polski 2050 (Mirosław Suchoń), Porozumienia (rzecznik koła Jan Strzeżek), a także Kukiz'15 (Jarosław Sachajko).

W spotkaniu nie wezmą udział posłowie z koła Polskie Sprawy. Andrzej Sośnierz zapowiedział, że wyśle w imieniu swojego ugrupowania pismo do marszałek Sejmu i wiceministra zdrowia, w którym przedstawi propozycje koła, czyli m.in. masowe i darmowe testy dla wszystkich czy większe zaangażowanie sanepidu.

