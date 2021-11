Jak poinformowała KPRP na Twitterze, kolejna narada sztabu kryzysowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, a także szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa MSZ Zbigniewa Raua oraz przedstawicieli służb odbędzie się o godz. 9 w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Na godz. 13.30 zaplanowane jest spotkanie prezydenta Dudy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. O godz. 14.15 Duda i Stoltenberg spotkają się z mediami.

Jak poinformował w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, tematem rozmowy polskiego prezydenta z sekretarzem generalnym NATO będzie kwestia bezpieczeństwa w regionie.

Morawiecki spotka się z Merkel

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że w związku z aktualnymi wyzwaniami geopolitycznymi premier Morawiecki kontynuuje serię spotkań z szefami europejskich rządów. W czwartek w Berlinie spotka się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, a następnie z Olafem Scholzem, który jest kandydatem na nowego kanclerza Niemiec.

Będzie to kolejne z cyklu spotkań premiera z europejskimi przywódcami, które mają na celu koordynację reakcji państw europejskich i członków NATO na działania hybrydowe Białorusi.

W środę Morawiecki odwiedził Paryż, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także Lublanę, gdzie rozmawiał z szefem słoweńskiego rządu Janezem Janszą. W poprzednich dniach premier spotkał się z przywódcami: Litwy, Łotwy, Estonii, a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej (w jej skład poza Polską wchodzą Węgry, Czechy i Słowacja) oraz z premierem Chorwacji.

Ceny gazu

Premier Morawiecki podczas środowej wizyty w Paryżu zaznaczył, że podczas spotkania z Merkel na pewno zostaną poruszone tematy energetyczne. "Poruszę temat Nord Stream 2" - zapewnił.

Jak mówił, dziś widać, że manipulacje cenowe na rynku gazu, za które odpowiedzialny jest Gazprom, doprowadziły do kilkukrotnego wzrostu cen gazu. Dodał, że gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 prowadzi z kolei do ogromnego wzrostu cen na rynkach energii.

- My proponujemy, by ETS nie był rynkiem podatnym na spekulacje, nie był rynkiem, w którym gracze finansowi i inni, którzy nie potrzebują tych uprawnień, mogli spekulować na dalszą zwyżkę cen. Polska będzie przeciwdziałać tym działaniom w ramach polityki klimatycznej UE" - zapowiedział Morawiecki.

- Dziś koncentrując się na cenach energii wskazujemy na koszty generowane przez europejską politykę klimatyczną. To musi mocno wybrzmieć na Radzie Europejskiej w grudniu. Ja będę na ten temat dyskutował i jutro, i pojutrze z liderami europejskimi, ale także na forum Rady Europejskiej - zapowiedział premier.

Morawiecki od niedzieli odwiedził 7 krajów i podczas spotkań z europejskimi liderami rozmawiał o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej.

- Od wczesnego rana do późnej nocy ciężko pracujemy nad bezpieczeństwem Polski i całej Europy - przekonywał polski premier w środę w mediach społecznościowych.

Kryzys na granicy

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, od czasu, gdy wiosną gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy, który potrwa do 2 grudnia. Na mocy specustawy do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią ma stanąć stalowy płot - zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu.

W wywiadzie 14 listopada premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Alaksandra Łukaszenki. Poinformował też, że z premierami Litwy i Łotwy rozważamy uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Mówi on, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek z nich.

