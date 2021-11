Osoba, która przemyciła do Korei Północnej kopie serialu "Squid Game", została skazana na śmierć przez rozstrzelanie. Dodatkowo uczeń, który kupił od przemytnika serial, został skazany na dożywocie. Kim Dzong Un zwalcza napływ południowokoreańskiej kultury, nazywając ją "rakiem".

"Squid Game" to koreański serial produkcji Netflixa, który stał się bardzo popularny na całym świecie. Korea Północna zakazała oglądania tej produkcji uważając, że ma demoralizujący wpływ na społeczeństwo.

Źródła Radia Free Asia poinformowały, że osoba, która przemyciła kopie serialu do Korei Północnej, została skazana na śmierć i ma być stracona przez pluton egzekucyjny. Według informacji portalu. wyrok dożywotniego więzienia usłyszał też uczeń, który kupił serial. Aresztowani zostali też inni uczniowie, którzy oglądali produkcję. Również nauczyciele uczniów mają problemy, gdyż grozi im wygnanie do pracy w kopalniach. Źródło Radia Free Asia, nie precyzuje dlaczego również nauczyciele mają zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Specjalna grupa zadaniowa

Była to pierwsza akcja specjalnej reżimowej grupy zadaniowej do "eliminacji reakcyjnej myśli i kultury", która ma łapać "nielegalnych odbiorców".

Mimo wysiłków władz Korei Północnej Squid Games zyskuje coraz większą popularność. "Dla mieszkańców każdy dzień to walka na śmierć i życie, zupełnie jak w tym serialu" - podawało wcześniej Radio Free Asia. Jedną z głównych bohaterek "Squid Game" jest uciekinierka z Korei Północnej, co ma dodatkowo martwić władze w Pjongjangu.

Kim Dzong Un: południowokoreańska popkultura to rak

Kim Dzong Un niejednokrotnie krytykował południowokoreańską popkulturę nazywając ją "rakiem". W Korei Północnej zakazany jest między innymi muzyka K-Pop, czy właśnie seriale południowego sąsiada. Osobom, które nie zastosują się do zakazu, grozi nawet więzienie.

W zeszłym roku północnokoreański rząd uchwalił ustawę o "eliminacji myśli i kultury reakcyjnej", zgodnie z którą za oglądanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie zagranicznych produkcji grozi nawet kara śmierci.

Squid Game opowiada o setkach zadłużonych graczy, którzy przyjmują zaproszenie do udziału w grze za ogromne pieniądze. Jej stawka jest bardzo wysoka.

wys/ml/Radio Free Asia