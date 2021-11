Parlament Europejski przyjął budżet UE na 2022 r.

Budżet wynosi 169,5 mld euro w zobowiązaniach i 170,6 mld euro w płatnościach.

Parlament w toku negocjacji z Radą uzyskał 479,1 mln euro więcej ponad to, co Komisja zaproponowała w projekcie budżetu. Posłom do PE udało się zwiększyć finansowanie programów i polityk, które - jak podkreślali - przyczyniają się do ożywienia po pandemii koronawirusa.

Środki na zdrowie, badania i rozwój

190 mln euro więcej ma trafić na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie pandemii. 100 mln euro więcej trafi na program badawczy "Horyzont Europa", a 47,5 mln euro - na program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE.

Program Erasmus+ otrzyma 35 mln euro więcej, zdrowotny EU4Health - 51 mln euro, a program jednolitego rynku - 30 mln euro.

Parlament przyjął budżet stosunkiem głosów 550 do 77, przy 62 wstrzymujących się. Został on następnie podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego.

mad/PAP