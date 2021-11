Jak poinformował w środę wieczorem rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś, w ciągu ostatnich godzin na wyjeździe z Polski przez przejście graniczne w Koroszczynie odprawiono 560 pojazdów.

- W kolejce jest ok. 400 samochodów. Szacunkowy czas oczekiwania wynosi 9 godzin - przekazał Deruś. W środę rano były to cztery godziny.

ZOBACZ: Wielogodzinne kolejki na przejściach granicznych z Białorusią

Natomiast na wjeździe do Polski odprawiono 430 pojazdów ciężarowych. Po białoruskiej stronie oczekuje ok. 400 samochodów, co oznacza ok. 12 godzin oczekiwania.

Kryzys migracyjny

W związku z kryzysem migracyjnym we wtorek 9 listopada zostało zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy.

- Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy – podała SG w komunikacie. Podróżni kierowani są na przejścia graniczne w Terespolu, Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.

