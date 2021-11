Po raz pierwszy we Włoszech służba zdrowia wyraziła zgodę na wspomagane samobójstwo. Dokonać go chce całkowicie sparaliżowany od 11 lat mężczyzna. Komitet etyczny oddziału służby zdrowia w Ankonie uznał, że istnieją przesłanki, by mógł poddać się tej procedurze - podaje wtorkowa prasa.