Do niecodziennej sytuacji doszło w Sulejówku. Pies w typie mieszańca owczarka niemieckiego rzucił się na mężczyznę i odgryzł mu nos. Poszkodowany trafił do szpitala. Ale trzeba było jeszcze jakoś dostarczyć odgryziony nos lekarzom na salę operacyjną. Przyjaciel pogryzionego o pomoc w szybkim transporcie poprosił policjantów.

Domowy pupil zmienił się w bestię i odgryzł mężczyźnie kawałek nosa. Pogryziony trafił do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie. Niestety w domu, w Sulejówku pozostał odgryziony nos. Organ postanowił dowieźć do szpitala przyjaciel rannego mężczyzny. Niestety trafił na godziny szczytu i to na niezwykle zatłoczonej stołecznej trasie. Gdy zauważył patrol policji, poprosił o pomoc.

Funkcjonariusze z Wawra pracowali właśnie przy kolizji ale od razu postanowili pomóc.

- Policjanci natychmiast zareagowali, czynności związane z przeprowadzaną właśnie interwencją przekazali funkcjonariuszom ruchu drogowego, a sami wspólnie z mężczyzną pojechali po nos - przekazała nadkom. Joanna Węgrzyniak z policji na Pradze-Południe.

W transporcie nosa pomogła policja

Radiowozem na sygnale pojechali do Sulejówka, zabrali nos i dostarczyli go w misce z wodą do szpitala.

Nos udało się przyszyć, jednak jeszcze nie wiadomo, czy operacja zakończy się całkowitym sukcesem.

Kolega pogryzionego mężczyzny podziękował funkcjonariuszom za pomoc. "Odgryziony nos i policja, której muszę podziękować. Dzięki nim w 25 minut jestem z powrotem w szpitalu. Z nosem. W imieniu właściciela nosa bardzo Wam dziękuję" - napisał na Facebook'u.

wys/PAP