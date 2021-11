O nowych badaniach Andrei Sommese z Eötvös Loránd University w Budapeszcie informuje "Smithsonian Magazine". – Prześledziliśmy częstotliwość tego zachowania w odpowiedzi na konkretne ludzkie głosy. Zrobiliśmy to po tym, jak zdaliśmy sobie sprawę, że często dzieje się to, kiedy psy słuchają swoich właścicieli – powiedziała badaczka.

Grupa naukowców podzieliła psy na "uzdolnione" i "typowe". Właściciele zwierząt prosili je o aportowanie konkretnych zabawek, opisując je nazwą danej zabawki. Większość psów miała problem z zapamiętaniem nazw zaledwie dwóch przedmiotów, jednak siedem "uzdolnionych" – wszystkie należały do gatunku border collie – potrafiły zapamiętać nawet powyżej dziesięciu nazw, których zostały nauczone.

Potrzebne są dalsze badania

Przy okazji badań nad możliwościami pamięciowymi zwierząt badacze zauważyli, że te spośród psów, które najlepiej zapamiętywały nazwy zabawek, jednocześnie częściej pochylają łby, kiedy słuchają poleceń. Okazało się, że robiły to nawet przez 43 proc. czasu doświadczenia, podczas gdy mniej uzdolnione psy pochylają łby tylko przez 2 proc. czasu.

Dlatego naukowcy sformułowali wniosek, że urocze zachowanie pupili jest wyrazem uwagi, a nawet może wiązać się z próbą dopasowania nazwy do obrazu zabawki w ich mózgu. Nie jest jednak jasne, od czego zależy, w którą stronę psy skłaniają głowę. Psy okazują się bowiem mieć "swoją" stronę.

Na razie naukowcy stawiają hipotezę, że chodzi o indywidualne preferencje psa. Warto jednak zwrócić uwagę na wcześniejsze obserwacje, wskazujące na to, że prawa strona psiego mózgu aktywuje się w większym stopniu, kiedy pies "przetwarza" pochwały lub pozytywne bodźce.

- W następnym kroku warto zadać więcej pytań, by dotrzeć do znaczenia tego gestu. Czy możemy obserwować przechylanie psiej głowy, by przewidzieć umiejętności zapamiętywania słów, pamięć lub koncentrację? – pyta niezwiązana z badaniami badaczka interakcji ludzi i zwierząt Rachel Fritts na łamach czasopisma "Science". Aby odpowiedzieć na to pytanie potrzebne są jednak dalsze badania jednego z najbardziej uroczych psich nawyków.

WIDEO - "Pewnego dnia Pan mnie wezwie". Łukaszenka udzielił wywiadu rosyjskim dziennikarzom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/zdr/Smithsonian Magazine