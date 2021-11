Sędzia sądu okręgowego Heidi Davis w Lake County na Florydzie uwzględniła w poniedziałek wniosek o pośmiertne oddalenie aktów oskarżenia Ernesta Thomasa i Samuela Shepherda oraz uchyliła wyroki skazujące Charlesa Greenlee i Waltera Irvina w sprawie znanej jako "Groveland Four".

Chodzi o rzekome zgwałcenie 17-letniej Normy Padgett i napaść na jej męża 16 lipca 1949 r. w Groveland. Od samego początku istniały wątpliwości co do zeznań ofiary, ale mimo to czarnoskórych mężczyzn skazano bez wystarczających dowodów.

Jeden z największych błędów systemu

Sprawę uznano za jeden z największych błędów wymiaru sprawiedliwości na Florydzie. Wszyscy niesłusznie skazani mężczyźni nie żyją.

- Od 72 lat rodziny ich trwały z tym wyrokiem, aż do dziś - powiedział Bill Gladson, prokurator stanowy.

- Nie żywię nienawiści, ale wybaczę wszystkim tym, niewiedzącym wtedy, że mój ojciec był troskliwą i współczującą osobą, która nikogo nie zgwałciła. Stoję tu dzisiaj, aby podziękować - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej Carol Greenlee, córka Charlesa Greenlee.

Senator Randolph Bracy, demokrata, podkreślił, że oczyszczenie z zarzutów "nie naprawi niesprawiedliwości rasowej wszechobecnej w naszym systemie sądownictwa".

- Wierzę, że rozliczenie się z przeszłością i naprawienie rażącej niesprawiedliwości stawia nas na drodze do stworzenia sprawiedliwszego, bardziej równego systemu sądowniczego - dodał.

"Nigdy nie jest za późno"

W 2019 roku gubernator Ron DeSantis pośmiertnie ułaskawił mężczyzn.

- Przez siedemdziesiąt lat ci czterej mężczyźni mieli błędnie napisaną historię zbrodni, których nie popełnili. Jak powiedziałem wcześniej, nigdy nie jest za późno, aby zrobić to, co właściwe - mówił wtedy DeSantis.

Ich losy opisano w książce

Padgett twierdził, że w nocy 16 lipca 1949 roku jej samochód zepsuł się w Groveland. To wtedy miało zgwałcić ją czterech mężczyzn. Podejrzanych aresztowano. Trzech z nich torturowano, dopóki policja nie zmusiła do zeznań dwóch. Thomas, któremu udało się uciec z aresztu, zginął w obławie.

Greenlee’a skazano na dożywocie, a Shepherda i Irvina na karę śmierci. Podczas transportu z więzienia okręgowego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy, policjant zastrzelił ich obu, twierdząc, że działał w samoobronie. Shepherd zginął na miejscu, a Irvin przeżył, udając martwego. Jego wyrok zmieniono później na dożywocie.

Gilbert King opisał tę sprawę w swojej nagrodzonej Pulitzerem książce "Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America".

