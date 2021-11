Jak przekazał st. asp. Tomasz Piwowarski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju do zdarzenia doszło przy jednym z barów przy drodze krajowej 73. Policjanci w trakcie przerwy zauważyli, jak jeden z klientów spożywał piwo, a następnie wstał od stolika i odniósł dwie puste butelki do okienka do zwrotu naczyń.

- Mężczyzna przy stoliku siedział sam, więc funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że mógł on być kierującym pojazdem. Ich przeczucia się potwierdziły. Widzieli, jak kieruje się w stronę pojazdu marki citroen i pomału wyjeżdża z parkingu. Jeden z funkcjonariuszy pobiegł za autem i po otwarciu drzwi nakazał kierowcy zatrzymanie pojazdu – relacjonował st. asp. Piwowarski.

Ponad 3 promile alkoholu

Samochód prowadził 49-letni mieszkaniec gminy Busko-Zdrój. Badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało, że miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu.

- Stróże prawa zatrzymali mu prawo jazdy i sporządzili stosowną dokumentację z tego zdarzenia – zaznaczył.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, kodeks karny przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoką grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, ale o ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd.

