Pijany kierowca próbował przekupić policjantów wyrobami ze świniobicia

37-letni kierowca próbował przekupić policjantów drogówki łapówką i wyrobami ze świniobicia – poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy kępińskiej policji sierż. Rafał Stramowski.

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór na drodze krajowej nr 11 w okolicy Kępna (Wielkopolskie). Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej opla, którym kierował 37-letni mieszkaniec gm. Kluczbork. Podczas kontroli okazało się, że jest on pijany.

ZOBACZ: Beata Kozidrak odwołała się od wyroku za jazdę pod wpływem alkoholu

- Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał ponad 1,68 promila alkoholu – powiedział rzecznik. Samochód – jak dodał Stramowski - nie miał aktualnych badań technicznych oraz polisy OC.

Próbował przekupić policjantów

Mężczyzna chciał, by policjanci odstąpili od wykonywania czynności służbowych. W zamian zaoferował gotówkę i wyroby garmażeryjne z tzw. "świniobicia".

Kierowcę aresztowano. Za kierowanie samochodem po pijanemu grozi do 2 lat więzienia; za wręczenie korzyści majątkowej do lat 10

wys/PAP