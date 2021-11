"Jarosławie Berendt, zamorduje cię skur****u. Nie ma naszej zgody na podawanie preparatu śmiercionki. Za to, co zrobiłeś, należy ci się tylko jedna kara. Kara śmierci. I ja ją wykonam. Pewnie o tym dobrze wiesz, ale ja jestem polskim patriotą z Piły. Przynosisz wstyd dla naszego miasta i rujnujesz nam życie. Zniszczyłeś mi życie. Ja już nie mam nic do stracenia" – napisano w wiadomości.

W dalszej części e-maila burmistrzowi grożono m.in. napaścią z użyciem noża i podpaleniem domu.

Burmistrz komentując treść listu zaapelował do mieszkańców o "zaprzestanie hejtowania, obrażania, szczucia jednych na drugich. Skończmy z tym. Zobaczcie do czego takie zachowania prowadzą. Wszyscy pamiętamy tragiczną śmierć śp. Pawła Adamowicza. Wyciągnijmy wnioski. Bądźcie zdrowi. #Szczepimysię" – napisał burmistrz w mediach społecznościowych.

Oficer Prasowy KPP w Wągrowcu mł. asp. Dominik Zieliński przekazał, że policja przyjęła zgłoszenie i zajmuje się sprawą

pdb/PAP