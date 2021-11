Maile z pogróżkami na sejmowych skrzynkach. Dostają je posłowie opozycji

Katarzyna Lubnauer i Paweł Kowal (KO) to niektórzy z posłów opozycji, którzy otrzymują wulgarne anonimowe maile, zawierające groźbę śmierci. Podobne otrzymywać mieli Dariusz Joński i Radosław Sikorski. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do prokuratury - dowiedziała się Interia.

"Katarzyna Lubnauer zaj*** cię maczetą, którą niedawno kupiłem, jeszcze nie miała krwi zdrajcy, ale zamierzam to zmienić. Jestem dziki jak murzyn i tak samo cię zmasakruję, do zobaczenia" - czytamy w mailu wysłanym do Katarzyny Lubnauer. Wiadomości o takiej samej treści, choć wysłaną z innego adresu, otrzymał Paweł Kowal. "Bez komentarza. Podaję do publicznej wiadomości" - napisał poseł KO na Twitterze. Posłowie otrzymali wiadomości na swoje służbowe, sejmowe adresy poczty e-mail.

Zarówno Lubnauer jak i Kowal zapowiadają kroki prawne. - Sprawę zgłosiłam już w Sejmie. Uważam, że powinno zostać złożone zbiorowe zawiadomienie - przekazała w rozmowie z Interią Katarzyna Lubnauer.

Nieoficjalnie wiadomo, że maila z groźbami o takiej samej treści otrzymało wielu polityków opozycji.

