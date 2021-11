Stowarzyszenie Marsz Niepodległości chce zebrać 350 tys. zł. Do tej pory udało się zebrać ponad 91 tys. zł. Informację o zablokowaniu konta przez PayPal Robert Bąkiewicz podał w poniedziałek wieczorem.

Organizator Marszu Niepodległości zaprosił również do korzystania z innego sposobu wpłat.

Bąkiewicz: walka korporacji międzynarodowych z polskim patriotyzmem

We wtorek prezes Stowarzyszenia Marsz niepodległości zamieścił na Twitterze komunikat z serwisu Paypal, który jego zdaniem "nic nie wyjaśnia"

"Przegląd operacji na twoim koncie wykazał, ze naruszasz przyjęte przez PayPal zasady dopuszczalnego użytkowania. W związku z tym na twoje konto zostały nałożone trwałe ograniczenia" - czytamy w komunikacie serwisu.

"Tak wygląda walka korporacji międzynarodowych z polskim patriotyzmem. Wszystko oczywiście w imię "postępu" i "tolerancji"" - napisał Bąkiewicz.

Blokada konta PayPal użytkownika @StowMarszN -

"uzasadnienie" operatora, które nie zawiera uzasadnienia...



Stwierdził również, że PayPal za niedozwolone operacje uznał "to przyjmowanie darowizn od sympatyków".

Kowalski chce kontroli

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski zapowiedział, że zwróci się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o kontrolę działań serwisu PayPal.

"Jeżeli jakakolwiek zagraniczna firma chce działać na terenie Polski nie ma prawa blokować konta innemu działającemu zgodnie z prawem polskiemu podmiotowi" - napisał na Twitterze.

❗️Zwrócę się do Prezesa @UOKiKgovPL o wszczęcie z urzędu pilnej kontroli @PayPal w sprawie @StowMarszN ❗️



Zbiórka na Marsz Niepodległości

Tydzień po zorganizowaniu Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz zamieścił w mediach społecznościowych wideo, w którym namawiał do wpłacania darowizn, które pomogą pokryć koszty organizacji wydarzenia. Stowarzyszenie wyceniło poniesione koszty na 350 tys. zł. Darowizny mają sfinansować m.in nagłośnienie, sceny oraz grupy rekonstrukcji historycznych.

- Do uregulowania pozostaje nam około 200 tys. zł. Tutaj prośba do was drodzy patrioci, żebyście nam pomogli, bo przecież ten marsz jest i wasz i nasz i nas wszystkich. To jest dobro narodowe - mówił Bąkiewicz.

