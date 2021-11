Teolog podawał się za lekarza i pracował w dwóch punktach szczepień przeciwko koronawirusowi w Górnej Bawarii. Miał sam podać 306 szczepień, a 1144 zlecić w lutym i marcu tego roku. Niemiecka prokuratura postawiła mu zarzuty - pisze we wtorek tygodnik "Spiegel".

Prokuratura oskarża teologa m.in. o niebezpieczne uszkodzenie ciała, fałszowanie dokumentów i oszustwo. Jak dotąd nie odnotowano żadnych powikłań zdrowotnych u osób zaszczepionych, mogło jednak dojść do przestępstwa uszkodzenia ciała, "ponieważ oskarżony nie posiada koniecznych kwalifikacji lekarskich, a wymagana zgoda szczepionych została wyłudzona podstępem" - relacjonuje "Spiegel".

Niemcy: teolog podawał się za lekarza

Rzecznik prokuratury oświadczył, że motywy, którymi kierował się teolog, nie są znane. Oskarżony do tej nie odniósł się do zarzutów. Przyznał się jedynie do sfałszowania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Jeśli zostanie skazany, może mu grozić kara więzienia - podała prokuratura.

Teolog zgłosił się do punktów szczepień w Rosenheim i Karlsfeld (powiat Dachau) z podrobionym pozwoleniem na wykonywanie zawodu lekarza i podjął tam pracę. W powiecie Rosenheim brał również udział w akcjach mobilnych szczepień w domach seniora i domach opieki - pisze "Spiegel".

