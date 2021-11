Niemcy. Obowiązkowe szczepienia dla wszystkich żołnierzy Bundeswehry

Ministerstwo obrony Niemiec w porozumieniu z przedstawicielami Bundeswehry przyjęło obowiązek szczepień przeciw Covid-19 dla wszystkich wojskowych w niemieckich siłach zbrojnych – poinformowała we wtorek agencja Associated Press.

Rozszerzenie listy szczepień obligatoryjnych dla niemieckich żołnierzy o preparat chroniący przed infekcją wirusem SARS-Cov-2 resort obrony potwierdził w poniedziałkowy wieczór na blogu o profilu militarnym "Augen Geradeaus". Ministerstwo zaznaczyło zarazem, że decyzje powzięte przez komitet złożony z urzędników MON i samych wojskowych czekają na ostateczne oficjalne zatwierdzenie przez minister obrony narodowej Annegret Kramp-Karrenbauer i inspektora generalnego Bundeswehry Eberharda Zorna.

Żołnierze już wcześniej obowiązkowo szczepieni

Termin rozpoczęcia realizacji obowiązkowych szczepień leży w gestii szefowej resortu obrony - podał "Augen Geradeaus" i dodał, że "w przypadku misji zagranicznych i zobowiązań międzynarodowych m.in w ramach działalności batalionu NATO na Litwie, szczepienia przeciwko COVID-19 zostały już wprowadzone w marcu bieżącego roku".

Wskaźnik wyszczepienia żołnierzy niemieckich służących w misjach zagranicznych wynosi 100 proc., co powoduje, że zgłoszono jedynie pojedyncze przypadki zachorowań na COVID-19 - jeden wojskowy w Kosowie (5 listopada) i trzech w Mali (9-10 listopada). Żaden przypadek nie okazał się na tyle poważny, by konieczny był transport chorego do ojczyzny.

Liczba potwierdzanych codziennie przypadków zakażenia u żołnierzy Bundeswehry stacjonujących w różnych jednostkach na terenie Niemiec oscyluje wokół 1100. W poniedziałek poinformowano o 1215 infekcjach u personelu wojskowego i cywilnego MON.

W Niemczech rośnie liczba przypadków

We wtorek odnotowano w całym niemieckim społeczeństwie 45 326 przypadków zakażenia koronawirusem; zmarło 309 osób. Około 68 proc. spośród 83-milionowej populacji Niemiec zostało w pełni zaszczepione.

Departament Stanu USA wezwał w poniedziałek Amerykanów, aby nie podróżowali do Niemiec z powodu rosnącej liczby przypadków zachorowań na Covid-19 - zauważa Associated Press.

