W poniedziałek warszawski Sąd Okręgowy skazał Krystiana O. Kierowca, który w październiku 2019 r. spowodował śmiertelny wypadek na przejściu na ul. Sokratesa, usłyszał w poniedziałek wyrok 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd nie przychylił się do stanowiska prokuratury i skazał mężczyznę za nieumyślne spowodowanie wypadku, nie zabójstwo.

- Prokuratura nie zgadza się z orzeczeniem i zaskarży wydany przeciwko Krystianowi O. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. W ocenie oskarżyciela publicznego oskarżony, wbrew twierdzeniom sądu, dopuścił się zabójstwa pieszego z zamiarem ewentualnym, co potwierdza zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

"Powinien ponieść karę adekwatną do zarzucanej mu zbrodni zabójstwa"

Prokurator wskazała, że Krystian O. poruszając się samochodem, którego stan techniczny nie pozwalał na dopuszczenie do ruchu, ze znaczną prędkością przekraczającą 130 km/h w miejscu, gdzie co kilkadziesiąt metrów znajdują się oznakowane przejścia dla pieszych, "przewidywał możliwość zabicia człowieka i godził się na to". - W sprawie konieczne jest wywiedzenie apelacji - zaznaczyła prokurator Skrzyniarz.

- Oskarżony powinien ponieść karę adekwatną do zarzucanej mu zbrodni zabójstwa - dodała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Poniedziałkowy wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

rsr/PAP