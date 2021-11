W nocy z poniedziałku na wtorek niemal wszędzie można się spodziewać ujemnej temperatury.

Wrzesińska podała, że w ciągu dnia w kraju będzie pochmurno, lokalnie można się spodziewać większych przejaśnień i rozpogodzeń. Na Wybrzeżu i w południowej połowie kraju występować będą przelotne opady deszczu.

Na Pomorzu lokalnie może popadać śnieg z deszczem. W górach może spaść nawet 5 cm śniegu. W drugiej połowie dnia opady śniegu z deszczem spodziewane są także na Podkarpaciu.

Zimna noc

W nocy z poniedziałku na wtorek prawie wszędzie można się spodziewać ujemnej temperatury.

Na większej części kraju będzie to -1 lub -2 stopnie C, na Pomorzu temperatura może spaść do -3 stopni C., zaś na Podhalu do -4.

Nad ranem lokalnie mogą pojawić się mgły, na Pomorzu możliwe są marznące opady deszczu.

