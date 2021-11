Miasto Zwolle we wschodniej części Niderlandów wprowadziło w poniedziałek godzinę policyjną z obawy przed zamieszkami przeciwników walki z Covid-19. Mieszkańcy nie mogą opuszczać domów między 16.30 a 5 rano.

Burmistrz liczącego 130 tys. mieszkańców Zwolle zdecydował się na ten krok ze względu na sygnały o planowanych zamieszkach, do których miałoby dojść podczas zaplanowanej na wieczór demonstracji.

- Manifestacja nie była zarejestrowana – powiedział stacji RTV Oost burmistrz Peter Snijders, dodając, że władze otrzymały sygnały, że protestujący planują wszczęcie awantur z policją.

Gmina zaapelowała do mieszkańców i przedsiębiorców, aby zabezpieczyli rowery, doniczki oraz ławki.

Przez weekend w wielu holenderskich miastach dochodziło do zamieszek, podczas których protestujący ścierali się z policją. Rozpoczęły się one w piątek w Rotterdamie, kiedy to nielegalna demonstracja przeciwników rządowej polityki walki z COVID-19 przemieniła się w regularna bitwę z funkcjonariuszami sił bezpieczeństwa.

pdb