Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu z okazji Dnia życzliwości zaprezentowało film, na którym aktorzy recytują hejterskie wiadomości, jakie na co dzień spływają do MPK przez social media i komunikatory. "Jak nie zdążę, gdzie mam zdążyć, to was k*** spalę" - to tylko jeden z nich. Prezes miejskiej spółki odniósł się z życzliwą odpowiedzią do hejterów.