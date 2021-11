Niedziela to w Polsce niemal 19 tys. nowych zakażeń, co oznacza wzrost o 5 tys. tydzień do tygodnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał założenia nowej ustawy, która ma wprowadzić możliwość sprawdzenia bezpieczeństwa sanitarnego pracowników przez pracodawców. Przeciw podobnym prawom walczą protestujący w Europie. Czasem - jak w Holandii czy Włoszech, starcia przybierają brutalny obrót.