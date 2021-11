Trzeci tydzień z rzędu we Włoszech notuje się wzrost o 20 proc. liczby zgonów na COVID-19; zdecydowana większość zmarłych to osoby niezaszczepione - takie dane przedstawił w niedzielę Amerigo Cicchetti z Uniwersytetu Katolickiego w Rzymie. Jak dodał, średnia wieku zmarłych spadła do 60 lat.